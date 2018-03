Einsatzkräfte absolvierten Module der Helfergrundausbildung

Anzeige

Buchen.Die Module der Helfergrundausbildung stehen am Anfang einer jeden Tätigkeit im DRK und werden von Helfern und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes absolviert. Sie zeigen die Multifunktionalität der DRK-Einsatzeinheiten und dienen zum Aufbau von weitreichenden Fähigkeiten. Die Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit unter der Organisation von Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger absolvierten insgesamt 26 Einsatzkräfte aus den Ortsvereinen Buchen, Hettingen, Adelsheim, Höpfingen und Osterburken sowie den Kreisverbänden Bad Mergentheim, Mosbach, Hohenlohe und Tauberbischofsheim. Ein besonderer Dank galt dem Lehrgangsleiter Thomas Mayer aus dem Kreisverband Heilbronn, der sich bereiterklärte, die Ausbildung im DRK-Kreisverband Buchen abzuhalten. Die Helfergrundausbildung Einsatz verfolgt das Ziel, den Teilnehmern in acht Unterrichtsstunden die wichtigen Unfallverhütungsvorschriften sowie den Aufbau eines Zeltes zu vermitteln. Zu den Ausbildungszielen, die Thomas Mayer in einer guten Mischung aus Theorie und Praxis vermittelte, zählten weiterhin die Einführung und Beschreibung des Fachdienstes Technik und Sicherheit, Gefahren an der Einsatzstelle, Technische Geräte im Einsatz, Umweltschutz, Gefahrstoffe im DRK, Brandschutz, der richtige Umgang mit Handwerkzeugen und Arbeitsmitteln, Verkehrssicherheit und Mitfahren auf Einsatzfahrzeugen sowie der Umgang mit Strom und elektrischem Gerät.