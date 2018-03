Einschränkungen bei der Zustellung

Anzeige

Odenwald-Tauber.Der Betriebsrat der Niederlassung "Brief" in Göppingen hat die in der Leitregion 73 und 74 Beschäftigten zu einer regulären und gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsversammlung am Montag, 24. Oktober, eingeladen. Dadurch wird es an diesem Tag in der Region, in der die Postleitzahlen mit "73" und "74" beginnen, aller Voraussicht nach zu Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung sowie bei der Auslieferung über Postfächer und Packstationen kommen. Auch die Abholung bei Kunden, Filialen und Packstationen sowie die Briefkastenleerung können betroffen sein.