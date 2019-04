Einschränkungen durch Bauarbeiten

Buchen.Ein Teilstück der Walldürner Straße wird zwischen Einmündung Musterplatz und Postkreisel zur Einbahnstraße. Durch die Straßenbauarbeiten in der Wilhelmstraße beziehungsweise den Umbau des dm-Marktes ist es notwendig geworden, Wasserleitungen in der Umgebung neu zusammenzuschließen. Um diese Arbeiten durchführen zu können, muss ab Dienstag, 23. April, die Walldürner Straße stadtauswärts ab der Höhe Volksbank Franken bis zum Kreisel an der Post zu einer Einbahnstraße erklärt werden. Auch die Zufahrten zur Präsident-Wittemann-Straße (Parkplatz Volksbank Franken und Dienststellen des Landratsamtes) sowie zur Wilhelmsstraße (Musterplatz) müssen gesperrt werden. Die Präsident-Wittemann-Straße ist über die Dekan-Blatz-Straße zu erreichen, der Musterplatz kann über die Straße Am Haag angefahren werden. Wer von der Walldürner Höhe stadteinwärts fährt, wird am Kreisel an der Post in Richtung der Straße „Am Haag“ gelenkt. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wurden die Arbeiten in die Osterferien verlegt. Sie sollen bis spätestens Samstag, 27. April, beendet sein.

