Einst ein Hagelfeiertag

Hainstadt.Die Gemeinde Hainstadt begeht am Sonntag das Fest ihrer Ortspatronin, der Heiligen Anna. Der eigentliche Gedenktag, der 26. Juli, ist neben ihr auch ihrem Mann, dem Heiligen Joachim, geweiht.

Joachim und Anna, die Eltern Mariens sowie Großeltern Jesu, stammten beide aus dem königlichen Geschlecht Davids. In einer außerbiblischen, urchristlichen Überlieferung des heiligen Jakobus (um 180 nach Christus) wird erwähnt, dass dem lange Zeit kinderlosen Ehepaar mit Maria das lang ersehnte und erbetene Kind geschenkt und ihnen die Schmach der Kinderlosigkeit genommen, die im jüdischen Israel als Schande und Gottesstrafe zugleich angesehen wurde.

Die Verehrung der heiligen Mutter Anna hat sich in der abendländischen Kirche vor allem seit dem 10. Jahrhundert ausgebreitet; sie wird seit Jahrhunderten als Heilige der Familie verehrt und von den Menschen bei hereinbrechenden Nöten und Gefahren angerufen. Um ihren Ehrentag herum, dem 26. Juli, beginnen die sogenannten „Hundstage“, die sich schon zu allen Zeiten durch große Hitze und heftige Gewitter auszeichneten mit drohenden Gefahren für die bevorstehende Ernte. Laut Pater Ambrosius Götzelmann, dem berühmten Hainstadter Heimatsohn und Heimatforscher, war der St.-Anna-Tag in Hainstadt ursprünglich ein Hagelfeiertag mit Bittprozession um das Gedeihen der Feldfrüchte und um den Schutz vor Unglücksfällen und Katastrophen. Aus dieser Bittprozession heraus erwuchs im Laufe der Jahrhunderte die Segensprozession für die Ortschaft und alle ihre Bewohner, wie sie auch heute in festlicher Form begangen wird. Seit Jahren wird dabei eine Statue mitgetragen, die die Heilige Anna mit ihrer Tochter Maria an ihrer Seite darstellt, die ein Buch (Bibel) in ihren Händen hält.

Einer alten und guten Tradition folgend werden die örtlichen Vereine unter den Klängen der Musikkapelle vom Rathaus kommend zum Festgottesdienst um 9 Uhr in die Pfarrkirche einziehen. Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn nach dem Gottesdienst alle Vereine mit ihren Mitgliedern, die Musikkapelle, die Erstkommunikanten, die Kinder des Kindergartens St. Anna mit ihren Erzieherinnen und Eltern, die Vertreter der politischen und kirchlichen Gemeinde, die Ministranten sowie alle Gläubigen aus Nah und Fern an der Prozession durch die Straßen der Gemeinde teilnehmen und singend und betend Zeugnis vor Gott und den Menschen ablegen. Wieder in der Kirche angelangt stimmen alle in den gemeinsamen Lobpreis Gottes, das Te Deum ein, bevor dann Diakon Gerhard Gramlich den Eucharistischen Segen spenden wird.

Die Andacht zu den Heiligen 14 Nothelfern am Nachmittag um 14 Uhr steht ganz in der Tradition des Bittens und Wallfahrens, war doch der 14-Nothelfer-Altar insbesondere in den vorigen Jahrhunderten Ziel unzähliger Wallfahrer, die mit Ihren Sorgen und Nöten nach Hainstadt gekommen waren oder hier eine Zwischenstation auf dem Weg nach Walldürn einlegten.

Daran erinnert immer wieder eine Strophe aus einem Heiligenlied, in der es heißt: „Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal.“ WiBa

