Einstimmige Zusage für Geschäftsidee

Buchen.Es ist wieder so weit: Eine neue Juniorfirma des Burghardt-Gymnasiums Buchen, die den Namen „BeatGoesBuchen“ trägt, hat nach einer erfolgreichen Hauptversammlung ihre Geschäfte aufgenommen.

Die Firma ist ein eingetragenes Junior expert Unternehmen bei der IW Junior gGmbH. Bei Junior gründen Schüler ihre eigene Schülerfirma, vertreiben ihre Produkte an Kunden und verdienen damit echtes Geld. Sie erfahren, wie die Realität von Unternehmern aussieht – als Unternehmer. Dabei steht das Erleben von „Wirtschaft live“ im Vordergrund, um Schlüsselqualifikationen zu fördern, Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge zu erhalten und unternehmerisches Handeln sowie Denken anzuregen. Die Juniorfirma kann am BGB als Seminarkurs unter der Leitung von Barbara Miksch belegt werden.

„BeatGoesBuchen“ hielt seine Hauptversammlung in der Cafeteria der Schule. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Jochen Schwab begannen der Vorstand, der den Abend moderierte, und die Mitglieder mit der Vorstellung der Abteilungen und des Produktes beziehungsweise der Produktidee. Man will ein Set zusammenzustellen, das aus einem hochwertigen In-Ear-Markenkopfhörer, einer individualisierten Box und einem Clip für das Kabel besteht. Zudem wurde die Materialbeschaffung erörtert, daraufhin wurde ein Prototyp, die Finanzierung und das Geschäftskonzept vorgestellt. Die Kalkulation der Finanzabteilung zeigte, dass die Anteilseigner einen Gewinn erwarten dürfen. Vor der Abstimmung über die Geschäftsidee hatten die Anteilseigner die Möglichkeit, kompetente Antworten auf vorhandene Fragen zu erlangen.

Nachdem alle Unklarheiten beseitigt wurden, folgte die Abstimmung über die Produktidee und ihre Umsetzung. Die Juniorfirma freute sich über die einstimmige Zusage und kann nun die Produktion sowie den Vertrieb planen. fw

