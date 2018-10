Einwohnerversammlung in der Stadthalle

Buchen.Die einzig bereits sichtbare Baustelle der drei öffentlichen Großprojekte, die in Buchen anstehen, befindet sich am künftigen Mehrgenerationentreff in der Hollergasse (Bild). Diese Baumaßnahme und noch mehr die ungleich größeren Projekte Umbau- und Erweiterungsmaßnahme Burghardt-Gymnasium beziehungsweise Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen – letztere ist ein Kreisprojekt – stehen im Mittelpunkt einer vom Gemeinderat festgelegten Einwohnerversammlung, die am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle Buchen stattfinden wird. Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel sowie die beteiligten Planer werden die Baumaßnahmen in Wort und Bild vorstellen. Die Veranstaltung in der Stadthalle steht allen Interessierten offen. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018