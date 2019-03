Buchen.Nach dem Erfolg der letzten Jobmessen, die Stellen-, Studium- und Ausbildungssuchenden, sowie Neu- und Quereinsteigern ein Forum bot, folgt am Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr in der Buchener Stadthalle die fünfte Fortsetzung.

„Einzig und artig – einfach gut für die Region“ – Bewerber und Unternehmen wissen voneinander in der Realität immer zu wenig und kennen sich persönlich noch viel weniger. „Einzig“ bei Messen – und somit im direkten persönlichen Kontakt – mit „artig“ agierenden Bewerbern und Unternehmern kommt laut Initiator Berthold Eckerteine eine ganz andere Wertschätzung und Atmosphäre zum Tragen. Deshalb dürfe man die Jobkontaktmesse als wohl persönlichstes Format der hiesigen Region bezeichnen. „Eine optimale Chance also, sich direkt zu informieren und sich in einem guten Gespräch passgenau zu vermarkten“, fasst Eckert seine Erfahrungen als Business-Coach zusammen.

Mehr als 30 Unternehmen

Über 400 Besucher teilten im vergangenen Jahr diese Einschätzung und nutzten die Job-Kontakt-Messe, um sich besser aufzustellen. Damals gaben 24 Arbeitgeber Informationen zu rund 150 regionalen und über 1000 überregionalen Arbeitsstellen. „In diesem Jahr sind es bereits mehr als 30 Unternehmen, die aktuell für die Messe zugesagt haben und erfreulicherweise wieder mehr aus Handwerk und Pflege“, so der Business-Coach. In Gesprächen im Vorfeld mit vielen Unternehmen wird klar, „mit welchem Herzblut und welcher Leidenschaft diese unterwegs sind und darauf brennen, künftige Mitarbeiter zu begeistern und an sich zu binden. Nicht umsonst gibt es hier in der Region zahlreiche sehr gute Firmen, von denen einige am Weltmarkt mitspielen, viele regional top aufgestellt sind und allesamt gute Stellen in allen Bereichen anbieten. Es lohnt sich wirklich, diese kennenzulernen und den persönlichen Kontakt zu erleben, eben auf menschlicher – ja manchmal fast privater Ebene. Der Zugang zum Bewerber ist aber oft noch zu undurchsichtig – und daran gilt es zu arbeiten.“

Coach Berthold Eckert und sein Mitarbeiterteam präsentieren einen bunten Mix von Unternehmen, Institutionen und Handwerksbetrieben mit aktuellem Personalbedarf. So sind momentan folgende Firmen gelistet: Akin Gebäudereinigung, Ansmann AG, Artis Treppenbau, Aurora, Azurit Seniorenzentrum, Bakers World, Braas, Bundeswehr, contact to design, Eckert Coaching, eva-Seniorendienste, Göttfert, Ambulanter Pflegedienst Hand in Hand, Hoffmann & Krippner, Helene-Weber-Schule, Im Sonnengarten, Johannes-Diakonie, Jobcenter NOK, KDS Werkschutz, Maler Schmitt, Münch Furniture Design, Netzwerk berufliche Fortbildung, OKW, Otto Schimscha Metallbau, Perga Plastic, Polizei Baden-Württemberg, Scheuermann + Heilig, Weiss, Taxi Westerberg, Wolf Sanitär, WLC-Logistik, Zentralgewerbeschule, Zoll Heilbronn. Die Schirmherrschaft halten wieder Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel inne.

Durch vielfältige Werbung, Mundpropaganda und unter Mithilfe der hiesigen Jobcenter wartet auf die Firmen ein repräsentativer Bewerberpool. Vom Akademiker, Facharbeiter und Produktionsmitarbeiter über den Haupt-, Realschüler und Gymnasiasten gibt es bis hin zum Jobwechsler, Wiedereinsteiger, Fremd- und Inländer eine bunteMischung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019