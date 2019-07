Elfmeterschießen brachte Entscheidung

Eberstadt.Beim VfL Eberstadt drehte sich am Wochenende alles um das runde Leder. Eingebettet in die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Vereins war die 45. Stadtmeisterschaft, die nach all den Jahren noch nichts an Attraktivität verloren hat. Nach den Wettbewerben an den drei Festtagen standen sich Sonntagabend die beiden Finalisten vom TSV Buchen und dem TTSC Buchen gegenüber und die machten es nochmals richtig spannend.

Nach der torlosen Begegnung musste am Ende über das Elfmeterschießen der diesjährige Stadtmeister ermittelt werden.

Auch dabei ging es nochmals in die Verlängerung mit wechselnder Führung. Am Ende war letztlich der TSV der glückliche Sieger und durfte sich damit ein weiteres Mal in die Chronik der Stadtmeisterschaft eintragen.

Die begehrte Trophäe überreichte Buchens Ehrenbürger und langjähriger Bürgermeister Josef Frank, der einst diesen Wettbewerb ins Leben gerufen hatte. Den Glückwünschen schloss sich der amtierende Bürgermeister Roland Burger an, der den siegreichen Mannschaften die entsprechenden Geldpreise überreichte. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019