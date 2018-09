„Emotionen“ im Mittelpunkt

Buchen.Nach zwei erfolgreichen Konzerten in Mosbach und Walldürn findet nun bereits im dritten Jahr eine musikalische Veranstaltung des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie Neckar-Odenwaldkreis mit „Ensemble polychrome“ statt, dieses Mal in der evangelischen Kirche in Buchen.

Das Konzert in Buchen richtet sich im Besonderen an Demenzkranke und deren Angehörige, aber selbstverständlich sind auch alle anderen Musikinteressierten willkommen. Im epochen- und stilübergreifenden Programm werden bewusst Musikstücke mit unterschiedlichsten Gefühlskomponenten gegenübergestellt und auch entsprechend betitelt. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen zum Ensemble und seinen Programmen gibt es unter www.ensemble-polychrome.de im Internet.

