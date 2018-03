Engagement der Mitglieder gewürdigt

Anzeige

Tätigkeitsberichte

Schriftführer Christian Schulze begann mit seinem Bericht den Reigen der Tätigkeitsberichte, wobei er das abgelaufene Jahr noch einmal detailliert Revue passieren ließ. Er erinnerte auch an die Kreativrunde, die durch vielerlei Ideen und Denkanstöße zur Neuausrichtung der Vereinsarbeit beitrugen. Letztlich informierte er die Versammlung, dass bei der Aktion „Mein Schuh tut gut“ am Weihnachtsmarkt über 800 Paare Schuhe gesammelt wurden und dem Nationalen Kolpingswerk zur Wiederverwertung zugeführt werden konnten, ein phantastisches Ergebnis. Überhaupt stellte Schulze einen Veranstaltungsmix mit religiösen, gesellschaftlichen, caritativen und traditionellen Themen vor, der im vergangenen Jahr angeboten wurde.

Für den Stammtisch, einer eigenständigen Gruppierung, berichtete Hubert Trögler über viele Ereignisse, aber auch über rund 20 Tonnen Bauschutt die aus dem Kolpingheim entfernt wurden. Christof Kieser berichtete über das neuerliche Jugendtheaterprojekt „Die Suchenden“, welches am 8. und 9. Mai jeweils um 18 Uhr im JMK-Saal zur Aufführung kommt. Die Jugendlichen haben sich in diesem Jahr dem Thema Zukunft gewidmet und unter dem Titel „Mensch 5.0“ wieder eine völlig eigenständige Bühnencollage entwickelt. Sein besonderer Dank galt dabei der Theaterpädagogin Daniela Allin, die mit sehr viel Engagement und Einfühlungsvermögen mit den Jugendlichen arbeitet. Die Vorstandsmitglieder Johanna Vering und Christopher Mrosk beleuchteten dann anschließend die Neuerungen und Aufgabenverteilung in der künftigen Vorstands- und Öffentlichkeitsarbeit, die sich aus einer Klausurtagung heraus entwickelt haben.

Renovierung des Kolpingheims

Dann lag es an der Vorsitzenden Sandra Röckel mit Bildern den Mitgliedern einen Sachstandsbericht zur Renovierung des Kolpingheims abzulegen. Ihr Dank galt dabei auch den Mitgliedern des Bauausschusses sowie der Architektin Alexandra Wolfram. Der Bericht von Kassenführerin Birgit Kieser war wegen den Renovierungsarbeiten in diesem Jahr zwar umfangreicher, trotzdem konnten die beiden Kassenprüfer Thomas Jedelsky und Robert Gremminger Entlastung beantragen. Diese übernahm dann auch gleich Theo Häfner, der als stellvertretender Bürgermeister den Dank des Gemeinderates und des Bürgermeisters überbrachte. Häfner zeigte sich beeindruckt von den Tätigkeitsberichten und dem Engagement der Mitglieder und deutete den Mitgliederzuwachs als Ausdruck der Anerkennung der Kolpingsfamilie in der Stadt Buchen.

65 Jahre dabei

Bei den anschließenden Ehrungen durften die Vorsitzende Sandra Röckel und Präses Kaplan Dufner viele Aktive für langjährige Treue zum Kolpingwerk auszeichnen. Für 40 Jahre wurden geehrt Peter Beuchert, Thomas Brünner, Peter Brünner, Meinrad Breunig, Karl-Heinz Großberger, Hans Jany, Stefan Jany, Michael Kieser, Norbert Reichert, Ulrike Rohmann, Erwin Schäfer, Gerhard Waldburger, Hubert Wolf und für 50 Jahre Ludwig Lemp, Hans Röckel, Franz Schwing, Herbert Schwing, Hubert Trögler. Neben den Mitgliedern für 40 und 50 Jahre Treue galten besondere Glückwünsche Erwin Frank und Dieter Seitz für 60 Jahre und dem Ehrenvorsitzenden Clemens Morschhäuser für seltene 65 Jahre Mitgliedschaft, wobei gerade Morschhäuser die Buchener Kolpingfamilie über Jahrzehnte hinweg geprägt hatte.

Am Ende der Versammlung stellte die Vorsitzende noch anstehende Termine vor, wobei sie noch einmal auf das Jugendtheater am 8. und 9. Mai und auf die regionale Maiandacht am 11. Mai in Mudau verwies . Weiterhin lud sie zur Einweihung des renovierten Kolpingheims ein, welche am 9. Juni mit einem „Bänklefest“ gefeiert wird. cki

