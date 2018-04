Engagement und Zuverlässigkeit gewürdigt

Anzeige

Buchen.Im Rahmen einer Feierstunde wurde in der Volksbank Franken Bernhard Stuhl für 40-jährige Tätigkeit geehrt. Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach beglückwünschte den Jubilar und würdigte das Engagement, die Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft des Geehrten, Verantwortung zu übernehmen.

Die berufliche Laufbahn von Bernhard Stuhl startete zunächst mit der Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Raiffeisenzentralgenossenschaft Karlsruhe mit Standort Mudau. Nach dem Grundwehrdienst und kurzzeitiger Tätigkeit als Landmaschinenverkäufer begann er am 1. April 1978 seine Tätigkeit bei der Volksbank Franken.

Bankstelle Hainstadt geleitet

Zunächst wurde er in der Kasse Buchen und Hainstadt eingesetzt. Ab September 1979 wurde Bernhard Stuhl die Verantwortung für die Serviceberatung in der Bankstelle Hainstadt übertragen. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich die berufsbegleitende Ausbildung zum Bankkaufmann IHK. Durch mehrere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an der Baden-Württembergischen Genossenschaftsakademie in Karlsruhe erwarb Stuhl im Jahr 1995 die Legitimation als Individualkundenbetreuer.