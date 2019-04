Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es in dieser Woche folgende Programmpunkte: Der Mittagstisch „Tischleindeckdich“ am heutigen Dienstag findet unter dem Motto „Sich treffen und essen“ statt. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr gibt es gegen eine Spende ein einfaches Mittagessen im Treff. Ab 19.30 Uhr ist „Line Dance“ angesagt. Der Kaffeetreff am morgigen Mittwoch ist um 15 Uhr. Um 17 Uhr ist Treffpunkt zur Bewegung, um 19 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema „Einfluss und Wirkung der Farben“. Am Donnerstag, 11. April, startet ab 14 Uhr der Spielenachmittag. Um 18 Uhr beginnt der Englischstammtisch „We are talking English – Englisch reden für jedermann“. Am Freitag, 12. April, ist von 9 bis 11 Uhr die Spielgruppe für Kinder bis sechs Jahre. Mit dem Nähcafe „Eierlei“ kann am Freitag, 12. April, ab 15 Uhr Osterdeko wie Girlanden, Wärmer und Eiernester hergestellt werden. Anmeldungen zum Nähcafe gehen an Nadine Sattler, Telefon 06281/325328. Der gemeinsame Sonntagsspaziergang im Buchener Wald ist am Sonntag, 14. April. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Mehrgenerationentreff.

Die nächste Woche startet am Montag, 15. April, mit dem Basteltreff für Jung und Alt. Es werden Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfüllung hergestellt. Anmeldungen zum Basteltreff sind bei Sieglinde Anton, Telefon 0151/50183211, möglich. Um 19.30 Uhr findet der „Linedance“ statt. Der Mittagstisch „Tischleindeckdich“ entfällt wegen der Osterferien. Am Dienstag, 16. April, ist um 19.30 Uhr der Treff für pflegende Angehörige.

Für das Angebot „Probleme mit Smartphone, Computer & Co? Reden wir doch mal drüber!“ sollen vorab individuelle Termine vereinbart werden unter Telefon 06281/960583.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019