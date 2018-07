Entspannung pur in luftiger Atmosphäre

Anzeige

Im Schatten uralter Kastanien- und Lindenbäume des geschichtsträchtigen Biergartens vom ehemaligen Gasthaus „Linde“ gab die Hettinger Musikkapelle am Sonntagmorgen ein Platzkonzert.

Hettingen. Diese Sonntags-Matinee der Musikkapelle, die mit einem Sektempfang begann, brachte für die zahlreichen Zuhörer, bei guter konzertanter Blasmusik in dieser luftigen Atmosphäre Entspannung pur. Vorsitzender Volker Mackert hoffte, dass die anwesenden Eltern und Großeltern ihre Kinder anhalten, ein Instrument zu lernen, denn aus beruflichen Gründen müssen sich viele Jugendliche Musiker Jahr für Jahr von der Kapelle abmelden. Mackert lud dazu ein, beim Musikverein Gast zu sein und wünschte gute Unterhaltung.

Die aktive Musikerin Verena Steichler kündigte die einzelnen Musikstücke an und führte sehr gekonnt und pointenreich durch das 90-minütige Programm. Die Musikkapelle unter Leitung von Dirigent Wolfgang Mackert stieg mit der feurigen spanischen Overtüre „Ensenada“ ein, der dann der flotte Marsch „Klostermanns Musikanten“ folgte. Ein Medley von Freddy Quinn und der Sängerin Lolita versetzte die Zuhörer in die 1960-er Jahre. Ehrendirigent Eckehard Kirchgeßner, der sich bei der Zusammenstellung der Liedauswahl eingebracht hat, hat mit „Böhmisch Gold“ einem Walzer von Ernst Mosch, genau ins Schwarze getroffen. Bei den Volksliedern „Kein schöner Land“, „Horch was kommt von draußen rein“, „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Im schönsten Wiesengrunde“, und „Auf der schwäbsche Eisenbahne“ war Mitsingen der Zuhörer angesagt.