Erdgeschichte des Odenwalds beleuchtet

Hettigenbeuern.Was haben Wüsten oder Meere mit der Landschaft des Odenwaldes, mit dem Morretal zu tun? „Die Erdgeschichte ist spannend und faszinierend“, hob Diplom-Geologe Jochen Babist zu Beginn seines interessanten und fachlich sehr versierten Vortrages hervor und lud ein zur Spurensuche.

400 Millionen Jahre Erdgeschichte

Rund 400 Millionen Jahre Erdgeschichte stecken in den Gesteinen des Odenwaldes, teilte er mit. Sie erzählen von einer unglaublich dynamischen Erdkruste, deren formende Prozesse sich allerdings durch ihren Zeitmaßstab meist einer direkten Betrachtung entziehen.

Mineralvergesellschaftungen, Stoffbestand und Strukturen erzählen eine Geschichte, die heute aufzeigt, dass die hiesige Region einst Hochgebirge, dann eine flache Wüste und sogar mehrfach vom Meer überflutet war, teilte der Referent mit. Er gab Antworten auf die Frage, was die unterschiedlichen Landschaften mit dem Odenwald zu tun haben. Der maßgebliche Faktor, so die Lösung, sei die Zeit. Im Erdzeitalter „Buntsandstein“ herrschte in weiten Teilen Südwestdeutschlands ein wüstenähnliches Trockenklima. Gelegentliche Starkregen führten zu Überschwemmungen und zur Ablagerung von Sanden, aus denen später die geologische Formation des „Buntsandsteins“ wurde. Im darauf folgenden Erdzeitalter war die Region in einem feucht-warmen Klima von einem flachen Meer bedeckt. Aus den Schalen abgestorbener Meerestiere entwickelten sich die Muschelkalkschichten. Durch das Einsinken des Oberrheingrabens kam es aber auch zu Anhebungen der Flanken (Vogesen- Schwarzwald, Pfälzer Wald - Odenwald) und zur Schrägstellung von Schichten. Durch die einsetzende Verwitterung und durch Abtragung wurden die obersten Schichten abgetragen und der Muschelkalk lag im heutigen „Bauland“ irgendwann wieder an der Oberfläche.