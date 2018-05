Erfatal-Museum wird ein neues Outfit erhalten

Anzeige

Informationsveranstaltung

Hierzu bietet der Museumsverein eine Informationsveranstaltung am Freitag, 18. Mai, um 17 Uhr in den Ausstellungsbereich des Museums an. Neben den Mitgliedern des „Museumsvereins Erfatal“ sind selbst alle Bürger Hardheims sowie Interessenten, die – zumindest zeitweise – bei der Neugestaltung aktiv mithelfen wollen, willkommen.

Der Museums-Verein ist bemüht, mit Hilfe des Museumsberaters Peter Wanner das Museum zu einem echten Kulturträger auszugestalten. Es soll wieder – wie 1994 und 1998 – ein „preiswürdiges“ und attraktives Museum entstehen. Wer einmal in die Museumsarbeit hineinschnuppern und sich vielleicht auch im Museum engagieren möchte, kann gerne bei den in den FN angekündigten Terminen vorbei kommen.

Wenn der Helfertermin unpassend erscheint, kann man gerne einen anderen Termin unter Telefon 06283/8842 vorschlagen. Der Museumsverein freut sich, wenn möglichst vielerlei Ideen und Vorschläge dabei zur Sprache kommen und sich viele Interessierte zur Mitarbeit begeistern lassen, damit das Museum zu einer Einrichtung von Hardheimern für Hardheimer wird.

Einen ersten Schritt in Richtung modernes Museum unternimmt der Museumsverein bereits am Samstag, 2. Juni. Er bietet an diesem Tag eine Exkursion nach Heilbronn an, wo der Museumsberater Peter Wanner an Hand einiger Museen zeigen wird, wohin der Weg publikumsfreundlicher Museen heute geht. Abfahrt ist am Samstag, 2. Juni, um 12 Uhr an der Bushaltestelle in der Bürgermeister-Henn-Straße.

