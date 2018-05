Erfolg für Benedikt Volk und Felix Hanifel

Anzeige

Götzingen.Wechselhaftes Wetter erlebten die Besucher des Pfingstturniers des TC Götzingen (TCG). Während die Tenniscracks noch am Sonntag zeitweise mit Regen zu kämpfen hatten, zeigte sich am Montag die Sonne.

Wurden im Vorjahr bereits die Regularien modifiziert, erlebten die Verantwortlichen diesmal ein großes Interesse am Boccia-Turnier. Mit Genugtuung vermerkten die Veranstalter auch, dass sich heuer verstärkt die Jugend an den Wettbewerben beteiligte. Bemerkenswert weiter, dass vermehrt Mädchenteams antraten und auch tolle Platzierungen erreichten. Neben der regen Teilnahme an den drei Turnieren war vor allem am Montag auch breites Publikumsinteresse zu verzeichnen. Zum Auftakt der Siegerehrung vor stattlicher Zuschauerkulisse betonte Turnierleiter Marvin Götzinger den trotz der wechselhaften Witterung spannenden Verlauf des Wochenendes. Er dankte den Helfern und Zuschauern, ehe er mit der TCG-Vorsitzenden Doris Naujoks-Proettel die Pokalübergabe vornahm. Für das Tennis-Wanderpokal-Turnier hatten sich sieben Doppel gemeldet, die in insgesamt 21 Begegnungen um „Spiel – Satz – Sieg“ kämpften. Nach den spannenden S Spielen sicherte sich das Duo „Musikverein II“ mit Benedikt Volk und Felix Hanifel den begehrten Pokal. Ihnen folgten der „Fohlenclub“ (Luise Link und Andreas Geier) und der „Musikverein I“ (Franziska Stieber und Mareike Mackert).

Um den Pokal beim Boccia-Turnier bewarben sich 14 Teams, die in zwei Gruppen bei insgesamt 42 Par-tien bemüht waren, ihre Kugeln möglichst nahe beim „Pallino“ (Zielkugel) zu platzieren. Am Ende zeigte sich das „Team Lenni“ (Jessica Seitz und Patric Seitz) als treffsicherstes Duo und damit als Pokalgewinner. Dahinter konnten sich das „Team TSV-AH“ (Eduard Ibach und Dominik Müller) sowie „Team TSV I“ (Martin Hornung und Martin Volk) die Ränge sichern.