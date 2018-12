Erfolge, aber auch Rückschläge erlebt

Götzingen/seckach.Kürzlich läutete die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Maxime „Weg von staatlichen Hilfen, hin zu privaten Investitionen - das ist die große Aufgabe!“ anlässlich der Afrika-Konferenz in Berlin einen Strategie-Schwenk der Bundesregierung bezüglich der Entwicklungshilfe ein. Die „Partnerschaft Bukuumi“ hat diesen Schritt bereits im Jahre 1991 eingeschlagen: Unterstützung und Hilfe verbunden mit Anleitung zur Selbsthilfe und das kontrolliert direkt vor Ort in Uganda. Wie das „Organisationskomitee Partnerschaft Bukuumi“ zum Jahresschluss 2018 resümierend feststellte, ging man in den fast drei Jahrzehnten einen erfolgreichen Weg. Natürlich mussten auch Enttäuschungen und Rückschläge bewältigt werden, erklärten die Verantwortlichen. Die Bilanz der Zusammenarbeit und damit auch der Entwicklungshilfe aber falle jedenfalls sehr positiv aus.

Arbeitsreiches Jahr

Wie das Leitungsduo des Organisationsteams, Florian Bauer und Mirjam Biermayer, berichtete, war 2018 ein arbeitsreiches und intensives Jahr mit allen Facetten einer solchen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Doch der Einsatz habe sich gelohnt, den mit der Unterstützung der zahlreichen Spenden für die Waisen sei wirkungsvolle Hilfe geleistet worden. Zur Zeit hätten 54 Waisenkinder in der Anlage ein Zuhause, würden rundum versorgt, hätten Zugang zu Schulbildung und könnten demzufolge optimistisch in die Zukunft blicken, so das Leitungsteam.

„Afrikanische Verhältnisse“

Neben der Organisation eines geordneten Tages- und Jahresablaufs im Waisenhausbetrieb – bei den Umständen vor Ort schon eine ganz beachtliche Herausforderung – sei i heuer im Investitionsbereich das neue Wachhaus im Mittelpunkt gewesen. Nach einer den „afrikanischen Verhältnissen“ geschuldeten Verzögerung habe man das intensiv geplante Projekt im Oktober endlich starten können, erklärten Bauer und Biermayer. Inzwischen sei der Rohbau unter Dach und bis Mitte 2019 rechne man mit der Fertigstellung. Gerade dieser Tage starte wieder ein vierköpfiges Helferteam nach Bukuumi, um dort nach dem Rechten zu sehen, die Bauarbeiten zu forcieren und auch Sanierungsarbeiten vorzunehmen. So solle unter anderem eine Solaranlage für einen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb der Pumpstation für die Wasserversorgung fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Darüber hinaus werde Anfang Januar eine 18-köpfige Delegation des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ die Reise nach Uganda antreten. Diese Gruppe werde in Kooperation mit dem Organisationsteam neben der Mitarbeit in der Anlage sich vordringlich um Kontaktpflege mit der Bevölkerung und vor allem der Jugend bemühen. Die Gruppe werde dort zum dritten Mal ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche unter dem Motto „...you’ll never walk alone!“ veranstalten. Bei den vorherigen Auflagen seien jeweils über 500 Mädchen und Jungen aus der ganzen Region gekommen. Außerdem werde man in der Distrikts-Hauptstadt Hoima ein Pokal-Turnier für die sechs dort ansässigen Fußballvereine veranstalten, eine Premiere für die Region. Dieses Event dürfte auch ein breites Interesse finden, zumal dort in den Medien bereits darüber informiert werde, so das Leitungsduo.

Mit solchen Maßnahmen möchte das Organisationskomitee die Akzeptanz bei den Einheimischen erweitern und diese somit auch für mehr Anerkennung und Teilnahme gewinnen. So erreiche man dort Fortschritte, wenn auch nur in kleinen Schritten. Es bleibe also auf jeden Fall noch viel zu tun und dazu bedürfe es vieler Unterstützung. Und darum bittet das Organisationskomitee auch weiterhin, jede kleine Spende sei willkommen und hilfreich und komme in vollem Umfang dem Projekt zugute, da alle Einsätze ehrenamtlich erfolgen und selbst die Reisekosten von den Helfern selbst getragen werden. jm

