Erfolgreiche Entwicklung der Stadt fortsetzen

Buchen.„Ein ausgewogenes Angebot bietet die CDU Buchen den Wählern bei der Kommunalwahl an“, stellte Stadtverbandsvorsitzender Ralf Schäfer bei der Nominierungsveranstaltung des CDU-Stadtverbands im Hotel-Restaurant „Reichsadler“ zufrieden fest. Während andere Listen über mehrere Parteien hinweg und nur für einzelne Stadtteile Kandidaten ins Rennen schicken, stellen sich für die CDU in allen Stadtteilen Kandidaten für die Fortsetzung der erfolgreichen Kommunalpolitik unter Führung der CDU zur Wahl.

„Wir leben in unruhigen Zeiten“, stellte Roland Burger fest. Das Brexit-Chaos führe zum Nachdenken über die EU. Auch wenn nicht alle Entscheidungen auf den ersten Blick nachvollziehbar zu sein scheinen, so sei Europa seit mehr als 40 Jahren der Garant für Frieden auf dem Kontinent. „Wer möchte heute noch ernsthaft zu Grenzkontrollen zurückkehren?“, so Burger. Er sieht die Kommunen als die solide Basis für ein erfolgreiches Europa. Erfolgreiche Kommunen bedürfen jedoch der Mitarbeit engagierter Bürgern, die sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Dazu zähle auch die Kommunalpolitik, deren Entscheidungen maßgeblich zum Wohlbefinden aller in einer Stadt beitragen. Seit 1974 und damit seit Gründung der neuen Stadt Buchen stelle die CDU Buchen die Mehrheit im Gemeinderat und sei der Garant für die erfolgreiche Entwicklung der Stadt. Roland Burger freute sich, dass sich 33 Persönlichkeiten mit ihrem guten Namen für die CDU zur Wahl stellen und zur weiteren Entwicklung beitragen wollen.

In der zurückliegenden Wahlperiode sei es gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung bei gleichzeitig erheblichen Investitionen von 1100 auf circa 500 Euro zu senken. Nach einer Bürgerbeteiligung sei beispielsweise der Mehrgenerationen-Treff geschaffen worden, der sich zu einem echten Magneten entwickelt habe. Zusammen mit der Alla-Hopp-Anlage sei im Herzen der Stadt ein Treffpunkt für Bürger aller Altersgruppen entstanden, der nicht mehr wegzudenken sei.

Modernes Lernen ermöglichen

Als größte Herausforderung der kommenden Wahlperiode sieht der Bürgermeister die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums (BGB). Mit mehr als 17 Millionen Euro werde dafür sorgen, dass das Gymnasium den Herausforderungen an ein modernes Lernen gerecht werde. Aber nicht nur das BGB, auch die Kindergärten und übrigen Schulen in Buchen sorgten dafür, dass ein breites Bildungsangebot an Familien bestehe.

„Es ist gut, dass sich die Neckar-Odenwald-Kliniken in der Trägerschaft des Kreises befinden und es damit ein Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung der Gesundheitsvorsorge gibt“, sagte Burger. Am Standort Buchen werde der Kreis 20 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den alten Bettentrakt durch einen Neubau zu ersetzen und eine leistungsstarke Endoskopie am Standort Buchen zu etablieren. Zusammen mit den mehr als 70 Ärzten im Stadtgebiet sei die Gesundheitsvorsorge sichergestellt.

Dr. Harald Genzwürker, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, freute sich über die gelungene Liste. In einer Zeit, in der viele sich über das definieren wogegen sie sind, wolle die CDU Buchen klar formulieren wofür sie stehe. Familienfreundliche Rahmenbedingungen in der Kernstadt und den Stadtteilen seien wichtig für die Entwicklung der Stadt. Neben dem BGB würden beispielsweise vier Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der zwölf Kindergärten investiert. Bald werde ein Waldkindergarten das Angebot abrunden.

Bezahlbarer Wohnraum, im Eigentum wie zur Miete, sei ein weiterer wichtiger Faktor, um den hohen Lebenswert in Buchen den Bürgern nahe zu bringen. „Die CDU sieht sich als Stimme aller Ortsteile und ist froh, in allen Ortsteilen mit eigenen Kandidaten vertreten zu sein“, so Genzwürker.

Trotz aller Unwägbarkeiten in turbulenten Zeiten gelte es, mutig nach vorne zu schauen. Mit dem Ausspruch „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“ von Antoine de Saint-Exupery bedankte sich der Fraktionsvorsitzende bei allen Anwesenden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019