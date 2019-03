Erfolgreiches und turbulentes Vereinsjahr beleuchtet

Oberneudorf.Die Jahreshauptversammlung des Deutschen Alpenvereins, Sektion Buchen/Odenwald, fand im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf statt. 2018/2019 konnte der Verein durch den Ausbau der neuen Boulderhalle weiter wachsen (die FN berichteten). So galt es auch in diesem Jahr für die Mitglieder den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, sowie die Genehmigung des Haushaltsplanes entgegenzunehmen und gemeinsam mit dem Vorstand das Jahr Revue passieren zu lassen.

Arno Steichler, der Zweite Vorsitzende, schilderte die Situation, dass sowohl der Vorsitzende Sascha Herwig als auch Wolfgang Farrenkopf, Mitglied des Beschließenden Vorstands, in den letzten drei Wochen zurückgetreten waren. Weiterhin erläuterte Steichler das zukünftige Vorgehen mit dieser Herausforderung. Auch wenn sich seit Anfang März personelle Veränderungen ergeben hätten, könnten die Mitglieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, war im Geschäftsbericht zu hören.

2381 Mitglieder

So sei die Mitgliederzahl auf bemerkenswerte 2381 Personen angestiegen. Ein großes Projekt konnte Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossen werden: der Bau der Boulderhalle. Dank des engagierten ehrenamtlichen Arbeitens vieler Mitglieder konnten die Kosten für das Projekt drastisch reduziert werden und dem Verein wurde ein neuer Bereich zuteil. Die Eröffnungsveranstaltung und der von der Jugend organisierte 1. Buchener Boulder-Cup krönten die monatelange, harte Arbeit. Steichler bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Engagement.

Nach den Berichten aus den einzelnen Ressorts durch Michael Walter, Ronny Seifert und Regina Groll folgte der Geschäftsbericht der Schatzmeisterin, Anne Kasperek, sowie der Kassenprüfbericht durch Hubert Bethäuser und Christl Göbel-Weigand. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand. Im Weiteren trug Anne Kasperek den Haushaltsvoranschlag für 2019 vor und Arno Steichler ehrte langjährige Mitglieder der Sektion.

Mitglieder geehrt

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein blicken zurück: Ernst Bäuerlein, Buchen; Linus Braun, Walldürn; Steffen Eckert, Einbach; Angelia Ehrenfried, Götzingen; Clemens Elser, Mosbach; Hildegard Emig, Binau; Roland Emig, Binau; Peter Hagenmüller, Lauda-Königshofen; Ilse Hefner, Höpfingen; Beate Heneka, Altheim; Kuno Heneka, Altheim; Heinz Theo Kampert, Strümpfelbrunn; Inge Müller, Binau; Ludwig Müller, Binau; Torsten Müller, Götzingen; Klaus Münch, Auerbach; Reinhold Nied, Königheim; Wolfgang Ortner, Binau; Andrea Ortner, Binau; Karl Schneeweis, Höpfingen; Andreas Schölch, Mudau; Edelgard Wollenschläger, Buchen.

Auf 40 Jahre Mitgliedschaft blicken zurück: Christof Glagau, Frankfurt; Stefan Müller, Hardheim; Günther Schindler, Schlierstadt.

Nach diesen Tagesordnungspunkten äußerten sich Mitglieder zu den Austritten des Vorstands und es wurde diskutiert, wie es weitergehen solle. Auch wurde der Wunsch deutlich, ein neues Ressort „Bouldern“ zu gründen. Daniel Heinnickel stellte sich spontan als zukünftiger Ressortleiter zur Verfügung. Somit könnte dieser Bereich des Klettersports weiter wachsen und erhalte unter dem Dach der Sektion ein wichtiges Mitspracherecht. Neben diesem Wachstum beklagte eine Teilnehmerin, dass die regelmäßigen Wandergruppen der Senioren nicht mehr stattfänden. Steichler entgegnete, dass sich zum Bedauern des Vorstands niemand als Leiter gefunden habe.

„Gehen, sich bewegen, auf einen Berg steigen und wieder absteigen – das ist eine Parallele zum Leben. So gesehen hat der Berg große Symbolkraft“ - mit diesem Zitat des Bergsteigers Peter Habeler wendete sich der Beigeordnete Benjamin Laber an die Anwesenden. Trotz der jüngsten personellen Veränderungen im Verein befinde sich die Sektion Buchen in einer absoluten „Vorzeigesituation“.

So gebe es viele Mitglieder, gute Finanzen und im Gegensatz zu anderen Vereinen, eine sehr aktive Jugend. Zudem sei der DAV mit seiner Kletterhalle und dem nun vergrößerten Boulderbereich einzigartig in der kompletten Region. Aus diesem Grund könne der Verein auch auf die finanzielle Unterstützung der Stadt Buchen in Bezug auf die Boulderhalle zählen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019