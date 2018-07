Ergebnisverbesserungen in Aussicht

Anzeige

„Im Finanzhaushalt“, so Benjamin Laber, „liegen die investiven Einzahlungen und Auszahlungen per Saldo teilweise deutlich unter den Ansätzen.“ Die veranschlagten Mittel würden in Summe auf jeden Fall ausreichen – ein Nachtragshaushalt sei aus heutigen Sicht nicht erforderlich. Planabweichungen wurden dann von Tanja Zöller vorgestellt. Die Auszahlungen im investiven Bereich liegen ihren Worten zufolge mit 2,9 Millionen Euro deutlich unter den Ansätzen.

Bei der Stiftung „Spitalfonds“ Buchen habe der Gemeinderat bereits beim Beschluss im Dezember mit einem negativen Gesamtergebnis von 115 220 Euro gerechnet. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (Sanierungsmittel) sei jedoch mit einem Unterschreiten des Ertragsansatzes zu rechnen. Von den eingeplanten 56 000 Euro sei bisher nichts angekommen.

Die Sanierung der Fassade des Altenwohnstifts sei in der Ausschreibungsphase und die Fachwerksanierung des VHS-Gebäudes in der Kellereistraße 48 werde weitergeführt. Die Sanierung in der Kellereistraße 31 (VHS/SWR) werde sich zeitlich verschieben. Wohnungen und Geschäftsräume seien derzeit aber komplett vermietet. borg

