Erhard Stieber und Peter Holderbach für 40 Jahre Dienst ausgezeichnet

Als Verantwortlicher der Jugendwehr mit derzeit acht Mitgliedern gab Elmar Stieber Aufschluss über die 18 Übungsabende sowie die Teilnahme am Kreis-Feuerwehrzeltlager. Er dankte der Führung für Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Über die drei Exkursionen der Alterswehr mit dem Besuch des Stuttgarter Landtages als Höhepunkt berichtete mit Dank für die Unterstützung Obmann Walter Künkel. Über die wirtschaftliche Situation der Abteilung informierte Kassenwart Peter Holderbach. Er präsentierte zudem den Wirtschaftsplan 2018 mit einem Volumen von 5000 Euro, der einstimmig angenommen wurde. Die Prüfer Harald Holderbach und Albert Künkel bescheinigten ihm eine tadellose Kassenführung.

Ehrungen

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. So konnte Kommandant Rösch zwei Wehrkameraden für 40 Jahre im Dienste der Feuerwehr auszeichnen – Erhard Stieber und Peter Holderbach stellen sich seit vier Jahrzehnten in den Dienst für die Gesellschaft und den Nächsten, das verdiene Dank und Anerkennung, führte Rösch aus. Weiter konnte er erfreut verkünden, dass nach erfolgreich absolvierter Ausbildung drei Jugendliche aus der Jugendwehr jetzt in die Wehr übernommen wurden – für ihren bisherigen Einsatz dankte er und beglückwünschte zur Übernahme Jannik Rösch, Luca Schwarz und Sebastian Sauer.

Der steten Einsatzbereitschaft für die Allgemeinheit und der damit verbunden Zeitopfer der Wehrmitglieder zollte Ortsvorsteher Egbert Fischer Anerkennung und überbrachte Versammlung und Wehr Grüße des Bürgermeisters und der Verwaltung. Gleichzeitig dankte er für das erbrachte Engagement und den Beitrag zum örtlichen Vereinsgeschehen. Weiter dankte er für den Einsatz bei der Alterskameradschaft und der Jugendwehr und wünschte der Abteilung möglichst wenig Einsätze und vor allem immer eine gesunde Heimkehr.

186 Einsätze

Angetan von dem guten Besuch zeigte sich Stadtkommandant Andreas Hollerbach und dankte der Abteilung für ihre Aktivität. Bei der Gesamtwehr sei es weniger ruhig zugegangen, führte er aus, dort waren immerhin 186 Einsätze zu verzeichnen, zu erbringen von insgesamt 378 Aktiven. In diesem Zusammenhang zollte er besonderen Dank allen beim Schwanen-Großbrand eingesetzten Wehrkameraden. Anerkennend erwähnte er die intensive Betreuung der Alterskameraden und die Jugendausbildung. Hollerbach gab dann noch Hinweise zu den Neuerungen in der Feuerwehr-Führung und ging ein auf die etwas ausufernde Problematik bei der Reisigverbrennung sowie die Umstellung der Probealarmierung auf jeweils den ersten Samstag im Monat. Weitere Ausführungen galten dem aktuellen Lehrgangsplan, den Beschaffungsplanungen sowie dem zu erstellenden Brandschutz-Bedarfsplan und dem Landes-Feuerwehrtag 2018. Weitere Grüße entbot Abteilungskommandant Richard Schäfer für die Mit-Abteilungen Rinschheim und Hettingen im Ausrückebereich III. Er wünschte der Götzinger Wehr alles Gute und hoffe auf eine weiterhin sehr gute und produktive Zusammenarbeit.

Den Dank der Götzinger Feuerwehrkameraden an ihr Führungsteam entbot Helmut Ebert, der gleichzeitig um rege Beteiligung an den Übungsabenden warb. Danach beendete Abteilungskommandant Friedbert Rösch die Versammlung mit einem kurzen Ausblick, dem Dank an die Mitstreiter im Führungsteam und alle Teilnehmer sowie alle Wehrkameraden und Unterstützer. jm

