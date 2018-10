Erinnerung als Baustein zum Erhalt des Friedens

Im Schlosspark Eberstadt wurde ein Gedenkstein enthüllt, der an die Deportation der Juden erinnert. Ein „Zwillingsstein“ wird in der zentralen Gedenkstätte in Neckarzimmern aufgestellt.

Eberstadt. „Wir möchten mit diesem Stein an die Vergangenheit erinnern und ein Zeichen für unsere Zukunft setzen“. So Ortsvorsteher Nico Hofmann im Rahmen der Gedenksteinenthüllung im örtlichen Schlosspark im Beisein zahlreicher Bürger, Beteiligter und Projektverantwortlicher.

In dem kleinen Park, der schon viel von der Eberstädter Geschichte zeigt, soll der Stein an die ehemaligen jüdischen Mitbewohner erinnern, die aufgrund ihrer Religion den Fanatismus des Nationalsozialismus erleiden mussten und nach Gurs in Frankreich oder direkt in ein Konzentrationslager verlegt und dort ermordet wurden. Sie wurden zum Sündenbock für alles gemacht, was negativ aufschlug. So stand auch der Mord an der 81-jährigen Susanna Stern im Zusammenhang mit der Reichspogromnacht 1938, betonte Nico Hofmann weiter.

In diversen Arbeitssitzungen seien die Planungen für den Gedenkstein durchgeführt und als Gemeinschaftsprojekt im Rahmen eines offenen Workshops mit Ortschaftsrat, Kirchengemeinderat und der Bevölkerung verwirklicht worden. Als Standort wählte man die direkte Nachbarschaft des Steins zum christlichen Kreuz, dem Kriegerdenkmal – auf dem jüdische und nichtjüdische Namen von Gefallenen stehen – und die direkte Sichtverbindung zur Synagoge.

Mit der Teilung des Steins – eine Hälfte steht bald in der zentralen Gendenkstätte in Neckarzimmern und die andere jetzt im Eberstädter Schlosspark – will man symbolisch an das Herausreißen der Menschen aus der Dorfgemeinschaft und an die Trennung erinnern.

Das Hauptsymbol bildet der Judenstern auf der Spitze des Steins, welcher ebenfalls geteilt wurde und nur vollständig ist, wenn man beide Steine zusammenfügt.

Des Unrechts bewusst

„Die beiden Teile dokumentieren, dass wir uns des Unrechts heute noch bewusst sind und dass man Getrenntes auch wieder zusammenfügen kann“, so Hofmann. Allen, die während des Workshops bei der Entwicklung und Realisierung mitgeholfen hatten, galt ein Dankeschön des Ortsvorstehers, ebenso wie F. Hartmann und H. Stude vom Projektteam Neckarzimmern, Sebastian und Horst Uretschläger für die Bearbeitung und Aufstellung des Steins sowie Dr. Kurt Solomon Maier für seinen Vortrag im Rahmen der Einweihungsfeier im Eberstädter Rathaus. „Die Erinnerung an unsere Vergangenheit kann uns davor bewahren, solche Fehler wieder zu begehen; die Erinnerung an die Vergangenheit ist ein wichtiger Baustein zum Erhalt des Friedens“.

Einen tiefen Einblick in die Geschehnisse in der Zeit um 1940 mit all ihren menschlichen Abgründen gaben auch die Kirchengemeinderäte Jürgen Häfner und Monika Häfner.

Gegen Verfolgung

In einem gemeinsamen Gebet wurde um eine offen gesinnte demokratische Gesellschaft gebeten und der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass in der heutigen Gesellschaft keine Diskriminierung, Verfolgung oder Unterdrückung von Menschen mehr stattfindet.

Martin Meier ging als Leiter der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern und Mitglied im Vorstand „Mahnmalverein“ erfreut auf die Solidarität der Eberstädter ein, die mit ihrem Projekt und dem tollen Stein zeigten, dass alle Menschen gleich seien, unabhängig von Religion und Herkunft. Er erläuterte, dass das Neckarzimmerner Mahnmal im Gedenken an die Deportation der badischen Juden am 22. Oktober 1940 einen Davidsstern in der Größe 23,5 mal 23,5 Meter zeigen werde, wenn alle 137 Gedenksteine der betroffenen badischen Gemeinden angebracht seien. Aktuell „sitzen“ bereits 127 Steine. Vier weitere, darunter auch der Eberstädter „Zwillingsstein“, kämen nun dazu.

Damit habe man bisher rund 3000 vor allem junge Menschen aktivieren können, sich mit diesem unrühmlichen Teil der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen.

