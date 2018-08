Ermittlungsbericht der Polizei liegt vor

Buchen.Der Tod eines Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen Anfang Januar (die FN berichteten mehrfach) beschäftigt weiter die Staatsanwaltschaft Mosbach, die wegen des Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen ermittelt. Laut dem stellvertretenden Pressesprecher Staatsanwalt Florian Sommer liegt der Ermittlungsbericht der Polizei nun ebenso vor wie eine Stellungnahme des Beschuldigten. Zum Inhalt machte Sommer keine Angaben und verwies auf die bevorstehende Prüfung durch die Staatsanwaltschaft.

Dokumentation fehlt

Ein damals noch bei den Neckar-Odenwald-Kliniken beschäftigter Oberarzt soll einem 60-jährigen Mann, der an Krebs und Leberzirrhose litt und Ende Dezember operiert wurde, in einer Notsituation nicht geholfen haben, weil der Patient geäußert habe, keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu wünschen. Eine Dokumentation dieses Wunsches aber fehlt. Das Arbeitsgericht hatte die Behörde nach einem Prozess über eine Kündigungsschutzklage des freigestellten Oberarztes, der an dem Vorfall beteiligt gewesen sein soll, informiert. borg

