"Ernesting's familiy" eröffnet

Buchen.Die Textilkette "Ernsting's family" feierte am Montag Neueröffnung in Buchen mit einem abwechslungsreichen Eröffnungsprogramm in der Filiale in der Hofstraße 1. Auf einer Verkaufsfläche von 162 Quadratmetern gibt es ein breitgefächertes Sortiment, das am Eröffnungstag mit 20 Prozent Rabatt versehen ist. Die farbenfrohe Produktpalette erstreckt sich von modernen Wohnaccessoires bis hin zu

...

Sie sehen 46% der insgesamt 869 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011