Erneut der Zentralisierung eine Absage erteilt

Neckar-Odenwald-Kreis.Zur letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause trafen sich die Mitglieder der Freie-Wähler-Fraktion in Mosbach. Dabei stand ein schon lange vorgesehener Besuch des DRK-Kreisverbandes Mosbach und der Leitstelle auf dem Programm, wozu Fraktionsvorsitzender Uwe Stadler den DRK-Geschäftsführer Steffen Blaschek sowie die Fraktionsmitglieder begrüßte.

Blaschek stellte die Arbeit des DRK vor, wobei schnell deutlich wurde, dass sich das Rote Kreuz in einem schwierigen Umfeld bewegt. So habe man vielfältige Aufgaben zu bewältigen, wobei vor allem die Rettung von Personen in Notsituationen im Vordergrund stehe. Dabei gelte es, innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist von 15 Minuten sowohl mit dem Rettungswagen als auch mit dem Notarzt vor Ort zu sein. Aufgrund der Entfernungen und sonstiger Erschwernisse gelingt dies nicht immer. Erste Hilfe-Kurse, Blutspendetermine, die Altenpflege, Schulsozialarbeit und die Unterstützung bedürftiger Menschen sind weitere Bestandteile des Leistungsangebotes, wobei im Spannungsfeld zwischen den Kostenträgern (vorwiegend die Krankenkassen) und den personellen und technischen Vorgaben, stets die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung im Auge behalten werden muss.

Eine große Hilfe zur kostengünstigeren Bewältigung der Rot-Kreuz-Aufgaben sind neben den festangestellten Mitarbeitern vor allem die fördernden Mitglieder sowie die vielen ehrenamtlich tätigen Mitglieder in den Ortsvereinen. Als nächste größere Herausforderung steht nun die Ertüchtigung der Leitstellentechnik an, welche auf Digitalbetrieb umgestellt werden muss und Investitionen in beträchtlicher Höhe erfordert. In diesem Zusammenhang wurde nochmals die Forderung betont, dass die Leitstelle weiterhin in Mosbach verbleibt und nicht zentralisiert wird (zum Beispiel nach Heilbronn). Schließlich konnte auch noch ein kurzer Blick in die Leitstelle geworfen werden. Hierbei wurde insbesondere deutlich, welch hohe Anforderungen an die Disponenten gestellt werden, um die eingehenden Notrufe und die sich daraus ergebenden Maßnahmen jeweils richtig einschätzen zu können.