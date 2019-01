Ersatz für Steinzeittrommler wird gesucht

Der Schützenmarkt warf bei der Jahresabschlussfeier der SG bereits seine Schatten voraus. Die Steinzeittrommler werden aus Personalmangel das Weinzelt nicht mehr bewirtschaften.

Buchen. Zur Jahresabschlussfeier trafen sich die Mitglieder der SG Buchen in der Sportschießanlage. Oberschützenmeister Achim Schubert berichtete von einem positiven Verlauf im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich im vergangenen Jahr. Gleichzeitig hielt Schubert einen kurzen Ausblick auf 2019: nach den Kreismeisterschaften im Bereich Luftdruck werden die LG/LP-Stände zum Umbau auf elektronische Anlagen Ende März geschlossen. Die neu gestalteten Luftdruckstände sollen dann Ende Mai an Christi Himmelfahrt beim traditionellen Gründungsfest der SG den Besuchern in Verbindung mit dem beliebten Waldgrillfest vorgestellt werden.

Laut Achim Schubert werden die Steinzeittrommler zum Schützenmarkt 2019 ihr seit über einem Vierteljahrhundert bewirtschaftetes Weinzelt nicht mehr betreiben. Die Bewirtschaftungsvereinbarung sei im Dezember des vergangenen Jahres offiziell von Seiten der Steinzeittrommlern gekündigt worde. Hier heiße es nun für die SG Buchen einen neuen Weinzeltbetreiber für den 190. Buchener Schützenmarkt zu finden.

Das Großfestzelt werde wieder von der Schützenmarkt GbR – diesmal unter Leitung von Ralf Vogt (Gasthaus „Sonne“) in Zusammenarbeitmit Christian Ullmer (Bistro und Bar „Waldeck“) – bewirtschaftet. Der Dank des Oberschützenmeisters ging an alle Mitstreiter und Helfer, die das ganze Jahr über ihre Loyalität ihm und gegenüber der SG unter Beweis stellten.

„Wir haben das Weinzelt in der Vergangenheit gerne bewirtschaftet und hätten es auch gern weiter getan, aber wir können diese Aufgabe wegen Personalmangels im Verein nicht mehr stemmen“, erklärte die Vorsitzende der Steinzeittrommler, Michaela Stich, gestern auf FN-Anfrage.

Erfolgreiche Schützen geehrt

Erster Schützenmeister Joachim Schmidt führte die anstehenden Ehrungen durch. Den Meisterschützenpokal erkämpfte sich Georg Schädle (748) vor Max Ackermann (520) und Jürgen Sillmann (481). Jahresmeister: Luftgewehr: Oliver Schmitt (3864) vor Michelle Mages (3753) und Alisa Schwing (3744). LG-Auflage: Hannelore Müller (3154) vor Manfred Mechler (3149) und Siegmund Gross (3137). KK-Auflage: Werner Mächtel (2868) vor Siegmund Gross (2863) und Thomas Noe (2861). Gewehr 100 Meter Auflage: Thomas Noe (2972) vor Siegmund Gross (2956) und Hannelore Müller (2919). Luftpistole: Georg Schädle (3640) vor Angelika Lehnert (3609) und Klaus Scheiwein (3588). LP-Auflage: Gisela Schädle (3041,4) vor Georg Schädle (3005,9) und Anton Schmitt (2988,4). Sportpistole: Georg Schädle (5523) vor Angelika Lehnert (5437) und Alexander Wiese (5433). Meisterschützenabzeichen: Bronze: Franco Gramlich, Tristan Häfner. Silber: Ursula Ackermann, Manuela Dietz, Alisa Schwing. Gold: Alisa Schwing. Groß Silber: Ursula Ackermann, Romina Pfeiffer, Jeanette Slusarek, Sina Schäfer. Jahresspangen: Silber: Reinhold Halbaur, Angelika Lehnert, Hans Mittelstaedt, Michelle Mages, Kurt Richter, Jürgen Sillmann, Klaus Scheiwein, Jürgen Schmidt, Achim Schubert, Wolfgang Wörner, Alexander Wiese, Kurt Wilhelm. Gold: Max Ackermann, Siegmund Gross, Werner Mächtel, Manfred Mechler, Hannelore Müller, Thomas Noe, Gisela Schädle, Georg Schädle, Anton Schmitt, Oliver Schmitt.

Den Stammtischpokal erkämpfte sich Werner Mächtel (48) vor Helfried Künzig (37) und Joachim Schmidt (34). Den Geselligkeitspokal konnte zweiter Schützenmeister Hans Mittelstaedt an Joachim Schmidt vor Gabi Wörner und Hannelore Müller überreichen.

Jugendleiter Jürgen Sillmann hob zum Ende die erfolgreiche Trainingsarbeit von Oliver Schmitt besonders hervor. Das Ergebnis dieser guten Arbeit führte zum zweiten Platz in der Kreisjugendrunde 2018 und zu den hervorragenden Ergebnissen der Jugendschützen Michelle Mages, Jeanette Slusarek, Romina Pfeiffer, Sina Schäfer und Alisa Schwing in der 1., 2., und 3. Luftgewehrmannschaft der SG Buchen.

Tristan Hefner qualifizierte sich zur Landesmeisterschaft im Bogenschießen. Als Gewinnerin des Jugendtrainingspokals 2018 wurde Michelle Mages geehrt. asc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019