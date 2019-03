Erste Fahne kostete 300 000 Mark in Naturalien

Götzingen.Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts vielerorts Vereinsgründungen erfolgten, sprang diese Idee auch nach Götzingen über. Sie weckte Interesse bei der männlichen Jugend, der Funke zündete bei 18 jungen Männern, die am 17. Mai 1869 zur Tat schritten und einen Gesangverein gründeten. Den ersten und damit heute ältesten Verein Götzingens. Dieser zählte 53 Mitglieder - 18 aktive und 35 passive. Als Gründungsmitglieder verzeichnet die Vereinschronik: Franz Heß, Severin Bechtold, Emil Öppling, Josef Friedlein, Ludwig Holderbach, Hermann Holderbach, Karl Horn, Edmund Holderbach, Johann Künkel, Heinrich Fischer, Johann Heß, Wendelin Hilpert, Adam Krauser, Anton Stieber, Ludwig Holderbach, Heinrich Anton Holderbach, Paul Volk und Johann Josef Holderbach. Gründungsvorsitzender wurde Anton Stieber, erster Dirigent Schulleiter R. Kolb. Im Jahre 1906 gab sich der Verein den Namen „Eintracht“ und schloss sich dem Badischen Sängerbund als Mitglied an. Für die Frauen öffnete sich der Verein im Jahre 1967 und agiert seither erfolgreich als gemischter Chor.

Eine stattliche Anzahl von Männern und Frauen widmet sich in der Gemeinde seit eineinhalb Jahrhunderten dem Chorgesang und bereichert somit sehr vielfältig das Gemeinschaftsleben. Viele engagierten sich daneben auch in der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, der tragenden Basis des Vereinslebens. So trugen bisher 17 Personen die Verantwortung des Vorsitzenden: 1869 bis 1886 Anton Stieber, 1887 bis 1904 Johann Künkel, 1905 bis 1922 Franz Holderbach, 1922 bis 1928 Johann Heß, 1928 bis 1929 Wilhelm Hartmann, 1930 bis 1952 Gustav Götzinger, 1953 bis 1959 Otto Biemer, 1960 bis 1965 Alfred Leist, 1965 bis 1966 Alfred Biemer, 1966 bis 1967 und 1971-1972 Ludwig Link, 1968 bis 1969 Josef Friedlein, 1969 bis 1970 und 1979 bis 1980 Emmerich Götzinger, 1973 bis 1974 Tibor Tix, 1975 bis 1978 Karl Heß, 1981 bis 1986 Gisela Leist, 1987 bis 1996 Albert Holderbach, 1997 bis heute Egbert Fischer.

Den Dirigentenstab schwangen während dieser Zeit zwölf Personen: 1869 bis 1886 Lehrer R. Kolb, 1887 bis 1890 Adam Krauser, 1891 bis 1904 Lehrer Karl Noe, 1904 bis 1905 Lehrer Kirn, 1906 bis 1911 Lehrer Josef Müller, 1912 bis 1924 Lehrer August Schlund,1925 bis 1926 Lehrer Lauinger, 1927 bis 1930 Lehrer Lang, 1932 bis 1936 Hugo Holder-bach, für 1937 bis 1952 fehlen konkrete Aufzeichnungen, es ist lediglich bekannt, dass nach Kriegsende zweitweise die Lehrer Alfred Kretz und Otto Becker den Chor dirigierten, 1953 bis 1984 Gustav Biemer, 1985 bis heute Regina Rein geb. Rauch.

Stöbern in der „Eintracht“-Vereinschronik fördert gar manches Besondere aus den 15 Jahrzehnten zu Tage. So gab es beispielsweise vorübergehend Probleme durch Etablierung eines Kirchenchores während des ersten Weltkrieges oder die Gründung eines zweiten Gesangvereins im Jahre 1920. Im Jahre 1922 beschloss man die Beschaffung einer Vereinsfahne. Der dafür vereinbarte Kaufpreis von 30 000 Mark erhöhte sich durch die Inflation bis zur Lieferung auf 300 000 Mark, welche in Naturalien beglichen werden mussten. Dazu musste jedes Mitglied Lebensmittel im Wert von 5000 Mark aufbringen. Interessant die dafür vereinbarten „Verrechnungs-Kurse“, jeweils pro Pfund: Butter 1200 Mark, Grünkern 230 Mark, Mehl 260 Mark, Erb-sen und Bohnen 160 Mark, Dörrfleisch 1.000 Mark, Fett 1.600 Mark, Wurst 700 Mark, Weizen 140 Mark, Korn 130 Mark, Hafer 120 Mark, Gerste 130 Mark, Öl 1.600 Mark je Liter und Eier 60 Mark je Stück. Die Mitglieder brachten also gemeinsam den Naturalien-Kaufpreis auf und expedierten die Lebensmittel per Pferdefuhrwerk zum Bahnhof nach Osterburken. Am 13. Mai 1923 konnte man dann in Verbindung mit der Organisation des Gautages des Sängergaues Buchen die Fahnenweihe halten unter der Beteiligung von 23 Gastvereinen und sieben Musikkapellen. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums im Jahre 1969 gönnte sich der Verein dann eine neue Fahne. Schwere Einbrüche brachten dem Verein die beiden Weltkriege mit ihren Wirren und dem danach notwendigen jeweils recht beschwerlichen Wiederbe-ginn.

Über die 150 Jahre hinweg zeichnen die Annalen ein sehr lebendiges Bild von vielseitigem Vereinsleben und wechselvoller Historie auf. Sehr rege wurde am Gemeindegeschehen teilgenommen ob bei kirchlichen, kulturellen sowie auch politischen Anlässen oder Veranstaltungen anderer örtlicher Vereine, vor allem wurden Ereignisse wie Heimattage, Festhalleneinweihung oder Vereinsjubiläen musikalisch mitgestaltet. Im Jahre 1995 hat man unter dem Namen „GetSingers“ einen Projektchor ins Leben gerufen, der durch modernes Liedgut und Mitwirken bei Konzert- oder Liederabenden das Einsatzspektrum deut-lich erweitert. Seit 2011 besteht darüber hinaus eine Dauerkooperation mit der Nachbarschaftsgrundschule, deren Schulchor immer wieder in die Aktivitäten einbezogen wird.

In das Programm seines Jubiläumsjahres startet der Verein mit einem Liederabend in der Turn- und Festhalle am morgigen Samstag. Bei dessen Programm werden die erwähnten drei Chöre mitwirken. jm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019