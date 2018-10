Ersten Platz bei Instagram erreicht

Buchen.Zum ersten Mal hat sich das „Integrationsprojekt Hiphop-Breakdance“ mit dem Duo „next level“, bestehend aus Michelle Walter und Kevin Sauer, an einem Online-Wettbewerb auf der Social-Media-Plattform Instagram beteiligt – und den ersten Preis in Höhe von 500 Euro gewonnen. Insgesamt traten zwölf Duos, aufgeteilt in vier Gruppen, an. Zunächst ging es ins K.O.-System, nur das Duo, dessen eingereichtes Tanzvideo die größte Zustimmung bekam, kam weiter. Nach der Gruppenphase blieben noch vier Duos übrig, die dann im Halbfinale und schließlich im Finale gegeneinander tanzten. Da der Song, der dem Duo „next level“ im Finale zugeteilt wurde, textlich mit einem Lamborghini zu tun hatte, lag es nahe, das Finalvideo in der Werkstatt von „maxclusive carworks“ in Buchen mit einem Lamborghini im Hintergrund zu drehen – mit Erfolg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018