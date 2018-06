Erster Einsatz bei der Lehrstellenbörse

Anzeige

Buchen.Zehn Auszubildende aus Unternehmen der Region haben eine eintägige Schulung zum Ausbildungsbotschafter in der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB) absolviert.

Sie vertreten sechs unterschiedliche Ausbildungsberufe (Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Industriemechaniker, Mechatroniker, Werkzeugmechaniker und Zerspannungsmechaniker). „Ausbildungsbotschafter geben authentische Einblicke in ihre Ausbildungsberufe. Sie liefern Schülerinnen und Schülern zielgerichtete Information und motivieren sie eine duale Ausbildung zu beginnen“, so Yeliz Rakip, Berufsbildungsberaterin bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar.

Sie bereitet die Auszubildenden mit der Schulung auf ihre unterschiedlichen Einsätze als Ausbildungsbotschafter vor. Die neuen Ausbildungsbotschafter werden zum ersten Mal bei der Lehrstellenbörse in der ÜAB am 7. Juli in Buchen zum Einsatz kommen und sich den Fragen der Besucher stellen. Über 40 Unternehmen und Institutionen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis präsentieren dort einen breiten Querschnitt attraktiver Ausbildungsberufe.