Erster Einsatz bei Lehrstellenbörse

Neckar-Odenwald-Kreis.Als Ausbildungsbotschafter informieren Auszubildende Schüler über die duale Ausbildung und geben ihnen authentische Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe. Elf Auszubildende aus der Region absolvierten die eintägige Schulung zum Ausbildungsbotschafter im Haus der Wirtschaft in Mosbach. Sie vertreten künftig acht unterschiedliche Ausbildungsberufe (Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik, Technische Produktdesigner, Industriemechaniker, Mechatroniker, Werkzeugmechaniker und Zerspannungsmechaniker).

Unterschiedliche Einsatzorte

Ob am „Tag der Berufsorientierung“ oder auf der Lehrstellenbörse – Ausbildungsbotschafter haben unterschiedliche Einsatzorte. Auf diese bereitet sie Sonja Fendrich, Koordinatorin für Ausbildungsbotschafter von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, mit einer Schulung vor. 2018 gestaltete die IHK Rhein-Neckar den „Tag der Berufsorientierung“ an sechs Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort informierten insgesamt 26 Ausbildungsbotschafter über die duale Berufsausbildung und gaben 616 Schülern Einblicke in unterschiedliche Ausbildungsberufe. Die frischgebackenen Ausbildungsbotschafter haben ihren ersten Einsatz auf der Lehrstellenbörse in der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen am 6. Juli. Dort präsentieren über 40 Unternehmen und Institutionen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis einen breiten Querschnitt attraktiver Ausbildungsberufe.

Unternehmen leisten durch die Qualifikation ihrer Auszubildenden zum Ausbildungsbotschafter einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis. Die landesweite Initiative „Ausbildungsbotschafter“ wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019