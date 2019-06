Hettigenbeuern.Der Sportverein Hettigenbeuern veranstaltet von Freitag, 28. Juni bis Montag, 1. Juli sein Sportfest.

Am Freitag beginnt das Programm um 17.30 Uhr mit dem Fußballspiel der A-Jugend SG Hettigenbeuern/Hainstadt/Walldürn gegen die B-Jugend Hettigenbeuern/Hainstadt/Walldürn. Danach folgt um 18.45 Uhr das Damenfußballspiel Reisenbach/Mudau gegen Klinge Seckach II. Ab 20.30 Uhr verspricht das Neun-Meter-Schießen einiges an Gaudi.

Interessante Fußballspiele prägen das Programm am Samstag, 29. Juni. Ab 14.15 Uhr spielt die C-Jugend der SG Hettigenbeuern/Hainstadt/Walldürn gegen die SG Miltenberg/Laudenbach. Um 15.30 Uhr spielt die D-Jugend der SG Hettigenbeuern/Hainstadt/Walldürn gegen den TSV Amorbach. Am späten Nachmittag finden AH-Spiele statt: Um 16.45 Uhr tritt der FC Schweinberg gegen den SV Hettigenbeuern an und 17.55 Uhr spielen der FC Kickers Kirchzell und der FV Laudenberg gegeneinander. Ab 19 Uhr findet ein Gerümpelturnier als erstes „Heddebörmer Mitternachtsturnier“ statt, das Finale ist gegen Mitternacht geplant.

Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den „Heddebörmer Musikanten“ statt. An diesem Tag steht die Jugend im Mittelpunkt: ab 11 Uhr Jugendspielfest, ab 11 Uhr E-Junioren, ab 13.50 Uhr F-Junioren und ab 14.30 Uhr Bambini-Spielfest. Um 16.15 Uhr gibt es eine Einlage der Sparte Kinderturnen. Von 12 bis 16 Uhr gibt es am Sonntag eine „Spielstraße für alle“. Um 17.15 Uhr spielt die zweite Mannschaft der SG Hettigenbeuern/Hainstadt gegen den FSV Dornberg.

Der gemütliche Ausklang des Sportfestes ist am Montag mit verschiedenen Firmenspielen. Um 17.10 Uhr spielt die Bundeswehr gegen die Firma Hoffmann & Krippner, um 18.20 Uhr Firma Perga Plastic gegen Firma Scheuermann & Heilig sowie um 19.30 Uhr Firma Göttfert gegen Volksbank Franken.

Eine Hüpfburg sorgt an den Festtagen für Abwechslung bei den jungen Besuchern. hes

