Erstes Sommerfest am neuen Standort

Buchen.Der Pflegedienst „Hand in Hand“ richtete zum ersten Mal das Sommerfest in Buchen in der Walldürner Straße aus, das von Mister Bingo „Thomas Bartwicki“ eröffnet wurde. Trotz des unbeständigen Wetters wurde das Fest gut besucht. Der große Parkplatz bot die Möglichkeit, sich großzügig zu präsentieren. Hier gab es eine große Showbühne, auf der „Madame Gordin Rouge“ mit ihren farbenreichen Darbietungen die Gäste unterhielt. Die Livemusik von „Barbara Boll“ mit Siggi Groß aus dem „Bollwerk Mannheim“ brachte viele Gäste zum Tanzen und Singen. Auch Besucher überraschten den Gastgeber mit Gesang auf der Bühne.

Für das leibliche Wohl gab es leckere Gerichte vom Grill, eine reichhaltige Kuchen- und Tortentheke, eine große Getränkeauswahl und sogar leckere Cocktails vom „Bar-hamas“- Team aus Buchen. Durch den ganzen Nachmittag begleitete Mister Bingo die Veranstaltungen. Zusammen spielten sie viele Runden Bingo. Hierbei gab es schöne Geschenke zu gewinnen, wie auch bei einer großen Tombola. Auch die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten. Auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken hatten die Kinder viel Spaß.