Erstkommunionfeier in der Seelsorgeeinheit Buchen

Anzeige

Hettingen.In der Seelsorgeeinheit Buchen gehen in diesem Jahr 83 Kinder zur 1. Heiligen Kommunion. Den Anfang machten am gestrigen Sonntag die Pfarreien St. Michael Waldhausen und St. Peter und Paul in Hettingen. In Hettingen werden die Kommunionkinder mit ihren Kerzen und alle in einheitlich weißen Gewändern, traditionel vom Heinrich-Magnani Haus abgeholt und unter den Klängen der Musikkapelle zur Pfarrkirche geleitet. Den feierlichen Gottesdienst zelebrierte der Leiter der Seelsorgeeinheit Pfarrer Johannes Balbach. Das Bild zeigt den Einzug in die Hettinger Kirche mit Pfarrer Johannes Balbach und den Kommunionkindern. Bild: Karl Mackert