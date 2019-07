Erstmals spielen „Die Waldmühlbacher“

Hettigenbeuern.Ganz im Zeichen der Musik steht traditionell das Götzenturmfest vom Musikverein Hettigenbeuern. Zahlreiche Musikkapellen sorgen für ansprechende Unterhaltung rund um den Götzenturm im Morretal. Erstmals spielen am Samstagabend „Die Waldmühlbacher“ und sorgen für Stimmung.

Das beliebte Fest gehört Ende Juli, kurz vor den Sommerferien, fest zum Jahreslauf und so veranstalten die „Heddebörmer Musikanten“ auch in diesem Jahr von Samstag, 20. Juli, bis Montag, 22. Juli, ihr beliebtes Fest. Das Fest vor der historischen Kulisse wartet wiederum mit einer attraktiven Speisekarte und einem abwechslungsreichen Musikprogramm auf. Eine Cocktailbar gibt es am Samstag- und Sonntagabend.

Am Sonntagnachmittag wartet auf die jungen Besucher ein Kindernachmittag mit Bastelaktionen.

In der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Kellerbar finden der Samstag- und Montagabend ihren Abschluss mit Unterhaltung durch DJ Steffen.

Zahlreiche Musikkapellen aus der Umgebung sorgen auch in diesem Jahr für ein buntes musikalisches Programm: Samstag, 20. Juli: ab 16 Uhr Festbetrieb; 18 Uhr Musikalischer Auftakt mit dem Musikverein Bilfingen und ab 20 Uhr Unterhaltung mit der bekannten Musikkapelle „Die Waldmühlbacher“.

Sonntag, 21. Juli: ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem BCH-Bloosband, ab 14.30 Uhr Kindernachmittag und ab 15 Uhr spielt der Musikverein Hainstadt. Am Sonntagabend ab 18 Uhr sorgt die Odenwälder Trachtenkapelle Mudau für Stimmung.

Montag, 22. Juli: ab 16 Uhr Festbetrieb, ab 18 Uhr Musikverein Heidersbach und ab 20 Uhr zünftiger Festausklang mit der den einheimischen „Heddebörmer Musikanten“. hes

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019