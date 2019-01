Erstmals zwei Aktive vom ehrenamtlichen Auftrag entbunden

Bödigheim.Immerhin 21 von 39 Aktiven waren zur Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr ins Jugendhaus gekommen, Mitglieder der Jugendwehr und Gäste vervollständigten den großen Kreis.

Kommandant Michael Dörsam erstattete nach der Totenehrung für das lange Jahre in verantwortlichen Funktionen eingesetzte Mitglied Thomas Heckmann seinen ausführlichen Bericht über das vergangene Jahr. Elf praktische und theoretische Übungen mit zufriedenstellender, zum Teil herausragender Beteiligung wurden durchgeführt. Im Vordergrund standen dabei die Schulung der Grundfähigkeiten, Verbesserung der Ortskenntnis und Einsatz des neuen Fahrzeugs der Abteilungswehr (LF 8).

Mit diesem Fahrzeug wurde ein „Löschangriff auf dem Schulhof“ und „Schaumrohreinsatz mit Schwer- und Mittelschaum“ geübt und aus Gründen des Umweltschutzes Wert auf den sparsamen Einsatz des Löschmittels gelegt. Erneut sei keine Hauptübung im Ausrückebereich zustande gekommen – für den Kommandanten ein „leidiges Thema“. Die Spitzenreiter in Bezug auf die Übungsbeteiligung waren Sven Kühner ( achtmal), Manuel Schober und Michael Dörsam (je neunmal) sowie Lars Unangst und Benjamin Mosch (je zehnmal). Die Beteiligung war mit durchschnittlich 11,9 Aktiven konstant zum Vorjahr, doch appellierte Dörsam zu weiteren Anstrengungen, denn „der Spaß an den zeitraubenden Vorbereitungen steigt mit der Zahl der erwarteten Teilnehmer“.

Für das Jahr 2019 seien diverse Objektübungen, zum Beispiel am Reservistenheim und bei der AWN, sowie Objektbegehungen (Firma Nohe und Sanatorium Eberstadt) geplant. Wegen mangelnder Teilnahme wurden erstmals zwei Aktive von ihrem ehrenamtlichen Auftrag entbunden; einer „gelben Karte folgte in diesen Fällen die rote“ – denn aus der Nichtteilnahme an Übungen resultiere eine offensichtliche Gefährdung aller Beteiligten im Einsatzfall.

Bei den 16 Einsätzen im Berichtsjahr ragen zwei sogenannte Kleinbrände und ein Großbrand hervor, die aber ohne rasche Alarmierung und umgehenden Einsatz zu einem katastrophalen Ergebnis hätten führen können. Die andauernde Hitze des Sommers hatte zu Flächenbränden in der Schloss-Straße, in der Siedlung Hohlenstein und auf dem Flurstück Roscheäcker geführt. Zumindest am 30. Juni und 10. Juli wären Gebäude bei Ausbreitung der Flammen unmittelbar bedroht gewesen.

Insgesamt stieg die Zahl der eingesetzten Kräfte im Vergleich zum Vorjahr von 63 auf 188 während die Zahl der Einsatzstunden von 424 auf 243 Stunden sank. Trotz der beruflichen Tätigkeit vieler aktiver Wehrmänner könne von einer guten Beteiligung bei den Einsätzen gesprochen werden.

38 aktive Mitglieder

Die Mitgliederzahl von 38 Aktiven konnte gehalten werden weil zweiMitglieder der Jugendfeuerwehr und drei 17-Jährige aufgerückt sind. Die Gesamtstärke betrug am 31. Dezember unter Einschluss von Alters- und Jugendwehr 54 Personen.

Der Ausbildungsstand ist in neun Jahren wegen der Teilnahme an etwa 70 Lehrgängen auf Kreisebene zufriedenstellend. 19 einsatzfähige Atemschutzgeräteträger sind vorhanden. Doch der Bedarf an Trupp- und vor allem an Gruppenführern müsse als dringend bezeichnet werden.

Vielfach beteiligt

Schriftführer Heiko Kühner erinnerte an die Beteiligung an innerörtlichen Festen, Trauungen und Veranstaltungen sowie den Ausflug nach Erfurt bevor Markus Kniel den Kassenbericht erstattete („positive Bilanz des Rechnungsjahres“).

Der Kassenprüfbericht vom 13. Januar von Benjamin Mosch und Johannes Löhlein endete mit dem Urteil „nachvollziehbar und einwandfrei“.

Der Bericht des zuvor schon wiederholt gelobten Jugendwartes Sven Kühner, wegen seines bemerkenswerten Engagements jüngst mit der selten vergebenen silbernen Ehrennadel der Landesjugendfeuerwehr ausgezeichnet, wurde mit lautstarkem zustimmenden Beifall quittiert. Die vielfältigen Aktivitäten Kühners reichen deutlich über die Wehr hinaus. Als Vertreter der Alterswehr informierte dann Hans Kühner über die Unternehmungen der neun Kameraden bevor Ortsvorsteher Hermann Fischer einstimmig als Wahlleiter für die erste der nun folgenden Wahlen eingesetzt wurde.

In geheimer Wahl wurden jeweils mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt: Michael Dörsam zum Kommandanten sowie Lars Unangst und Markus Kniel zu ersten und zweiten Stellvertretern. In offener Wahl wurden die weiteren Positionen auch jeweils einstimmig besetzt: Heiko Kühner (Schriftführer), Markus Kniel (Kassenwart), Sven Kühner (Jugendwart), Kassenprüfer (Johannes Löhlein und Benjamin Mosch), Hans Kühner (Altersobmann). Lothar Bauer bleibt weiterhin Beisitzer; ihn begleiten künftig – frisch in das Amt gewählt – Christoph und Lukas Kühner, sowie Florian Kirmse.

In die Einsatzabteilung wurden nach Erreichen des richtigen Alters übernommen: Marius und Nico Kühner. Günther Seitz wechselte (Eintritt am 1. Januar 1975) nach 43 Jahren ehrenamtlicher Arbeit aus der aktiven Wehr in die Altersabteilung. Ihm wurde als Dank für seine immer wieder bewiesene Einsatzbereitschaft ein gewichtiger Korb zur Stärkung überreicht. Ortsvorsteher Fischer dankte auch im Namen der Einwohner für Haltung und Auftreten, vor allen Dingen aber für die bewiesene Einsatzbereitschaft der gesamten Wehr. Sein besonderer Dank galt dem Kommandanten.

Diesem Dank schloss sich Stadtbrandmeister Andreas Hollerbach an, der von einer gut ausgebildeten, aktiven Wehr sprach, die für die Stadt die erste nachrückende Abteilung sei. Er hoffe auf die notwendige Hauptübung im Ausrückebereich und kündigte eine Fülle rückwirkender Ehrungen für 15 Jahre im ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr an. Sein Dank für die jederzeit tatkräftige Unterstützung der Anliegen durch Hermann Fischer beschloss den Abend, bevor Michael Dörsam noch einmal auf das große Feuerwehrfest am 6. und 7. Juli aus Anlass der Jubiläen „80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bödigheim und 45 Jahre Jugendfeuerwehr Bödigheim“ hinwies. BW

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019