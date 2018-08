Es fehlen nur noch Kleinigkeiten

Anzeige

Die Arbeiten im Union-Bauzentrum in Buchen stehen vor dem Abschluss. Das ehemalige Müssig-Areal wird am 8. und 9. September eingeweiht.

Buchen. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit gehen in Buchen die Arbeiten am Union-Bauzentrum der Hornbach GmbH dem Ende entgegen. Auf dem Areal „In der vorderen Wanne 1“, dem früheren Müssig-Gelände, hat sich in den vergangenen Monaten viel getan.

Die offizielle Eröffnung ist für Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, geplant. Mit einer Baumesse, an der sich über 20 Aussteller beteiligen, und einer Rabatt-Aktion soll das Gelände feierlich eingeweiht werden.