„Es gab zwei potenzielle Investoren“

Anzeige

Einst ein Bauernhof

Anfang der 50er Jahre befand sich dort, wo heute noch das Gloria-Kino steht, ein Bauernhof. 1954 errichtete Heinrich Müssig das Odin-Filmtheater. Es hatte 650 Sitzplätze und eine Theaterbühne. Zwei Jahrzehnte später wurde das Kino komplett umgebaut und der Kinosaal – reduziert auf 180 Plätze – ins Obergeschoss des Gebäudes verlegt. 1996 wurde aus dem Odin- das Gloria-Kino. Gleichzeitig wurde der große Kinosaal in zwei kleinere Säle umgebaut. Anfang des neuen Jahrtausends planten die Speiser-Kinobetriebe einen Neubau in der Walldürner Straße, dessen Umsetzung jedoch nie realisiert wurde. Alfred Speiser schlitterte in die Insolvenz.

2005 übernahm die Firma „Movietown“ aus Hoppstädten-Weiersbach als Betreiber sowohl das Gloria-Kino in Buchen als auch die Löwenlichtspiele in Walldürn. Nach fast sechs Jahrzehnten Kinogeschichte in Buchen, endete der Betrieb des „Gloria“ am 6. Juni 2010.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.05.2018