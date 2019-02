Hettingen.20 Jahre war Volker Mackert Ortsvorsteher von Hettingen und zehn Jahre Kreisrat. Auch auf eine 15-jährige Zeit als Stadtrat kann er zurückblicken. Doch nun will Mackert unter sein kommunalpolitisches Wirken einen Schlussstrich ziehen und auch der CDU den Rücken kehren. Dies bestätigte er gestern auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten.

„Es geht um die Art und Weise“, wie man mit ihm umgegangen sei, erklärte er den FN. Auslöser war die Versammlung des CDU-Ortsverbands Hettingen am Ende letzten Jahres. Bei der habe Vorsitzender Roland Linsler in Abwesenheit Mackerts die Versammlung in Kenntnis gesetzt, dass sich Timo Steichler und Volker Mackert um das Amt als Ortsvorsteher bewerben werden.

Kein politisches Amt mehr

„Mit mir hat darüber niemand gesprochen“, sagte er gestern den FN. Ihn habe niemand gefragt, ob er weitermachen wolle, auch habe man ihn nicht über das Ansinnen Steichlers informiert, Ortsvorsteher werden zu wollen. Außerdem werde der Ortschaftsrat gewählt und aus dessen Reihen dann der Ortsvorsteher, ging er auf das Prozedere ein. Durch diesen Schritt wird er auch eine andere Funktion nicht ausüben können. Derzeit sei er stellvertretender Sprecher aller Ortsvorsteher im Regierungsbezirk Karlsruhe und hätte den Vorsitz übernehmen sollen. Doch daraus werde jetzt natürlich auch nichts. Nach den Kommunalwahlen am 26. Mai ist also Schluss, der 57-jährige Kommunalpolitiker will sich für kein politisches Amt mehr bewerben.

„Zeit für Enkelkinder“

Trotz allem falle ihm der Abschied aus der Kommunalpolitik nicht schwer, erklärte der Polizeibeamte. „Dann habe ich künftig mehr Zeit für meine Enkelkinder“. borg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019