Forschungsarbeit

Seit Anfang 2014 wurden durch umfangreiche Forschungsarbeiten die Namen und biografischen Daten von zwanzig kranken und behinderten Personen im Alter zwischen 32 und 73 Jahren aus Buchen und den Ortsteilen ermittelt, die in den Jahren 1940 bis 1945 getötet wurden. Weitere Nachforschungen in Archivbeständen des Universitätsarchivs Heidelberg und des Generallandesarchivs Karlsruhe werden die Schicksale der betroffenen Personen erhellen. Auch dieser willkürlich ermordeten Menschen möchte die Stadt Buchen künftig gedenken und an das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, erinnern. Ihr Schicksal sollte auch späteren Generationen unvergessen bleiben. „Es ist mir ein Anliegen, dass dieser Bereich nicht unbeleuchtet bleibt“, so Bürgermeister Roland Burger in der Sitzung. Stadtrat Max Fischer sprach sich für die Errichtung von „Stolpersteinen“ aus. Burger hielt dem entgegen, dass diese Aktion selbst in jüdischen Gemeinden kritisch betrachtet werde. „Wir haben eine gute Form, jeder Name ist erwähnt“, so das Stadtoberhaupt.

Auf Vorschlag der Stadtverwaltung wird die „Gedenkstätte ehemalige Synagoge“ inhaltlich und konzeptionell zur „Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus“ erweitert. Auf einer neuen Informationstafel im ersten Raum soll erläutert werden, wie es zur willkürlichen Tötung kranker und behinderter Menschen kam. Das Gedenkbuch im zweiten Raum soll durch weitere Messingtafeln, auf denen die Namen der Opfer der Euthanasie und ihre Herkunftsorte eingraviert sind, ergänzt werden. Die Messingplatte auf der Vorderseite des Sandsteinblocks, der das Gedenkbuch trägt, soll ebenfalls neu gestaltet werden, da der Text bislang ausdrücklich die jüdischen Opfer erwähnt. Die Neuformulierung kann lauten: „Zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1933 – 1945“. borg/stv

