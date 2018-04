Es ist wie eine Reise ins Unbekannte

Anzeige

Musikbegeisterte Familie

Doch wie kam überhaupt das Benefiz Open-Air zustande? Hieke erklärt, dass die Firma Blackout Eventmanagement aus Buchen unter der Leitung von Wolfgang Schwing im Sommer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. In dessen Rahmen wurde die „Prime Session“ für einen Konzertabend gebucht. „Zusammen mit Schwing haben wir beschlossen, daraus ein Charity-Event zu machen, und dann kam ich auf Jonas“, erklärt Firmeninhaber Hieke im Gespräch.

Als er das Open-Air als Benefiz-Veranstaltung vorschlug, habe sich die musikbegeisterte Familie Herberich sehr darüber gefreut. Seitdem macht Hieke hauptsächlich über seinen Facebook-Channel „Prime Session“ Werbung für den Konzertabend und postet dort Neuigkeiten und Videobotschaften.

„Wir wollen einen Mix aus aktuellen Charts, Pop, Funk, Soul und Rock“, sagt Hieke. Doch dabei soll es nicht bleiben: Von bekannten Musikern sollen Accessoires versteigert werden, um die Unterstützung für den 18-Jährigen zu erhöhen. „Wir stehen in Kontakt mit den Managern von Mark Foster, Jeanette Biedermann, Maxi Giesinger, Gregor Meyle. Es werden auch Künstler aus der Schlagerszene informiert, um das Open Air – in welcher Form auch immer – zu unterstützen. Auch wenn das Line-up steht: Wir wollen alles erst nach und nach bekanntgeben.“

Hieke erklärt diesen Schritt damit, dass man den Spannungsbogen hochhalten wolle. Musiker wie Sanoj Abraham, Amy Sue oder Louis Leibfried hätten bereits zugesagt. „Unser Open-Air findet mitten in der Festivalsaison statt, deshalb können nicht alle Sänger vor Ort sein“, meint Hieke, der selbst schon mit dem ehemaligen DSDS-Gewinner Thomas Godoj, mit Bosse oder mit Juli zusammen gearbeitet hat.

Für den Konzertabend am 7. Juli plant Hieke zudem eine Pyro-Show und ein Feuerwerk, zudem soll modernste Licht- und Beschallungstechnik zum Einsatz kommen. Für Firmen und Interessierte gebe es zudem sogenannten „VIP-Packages“ mit verschiedenen Angeboten. In Absprache mit Familie Herberich sei zudem ein Spendenkonto imitiert worden, zudem werde eine Spendenbox aufgestellt. Der Kartenvorverkauf laufe gut und man rechne mit etwa 500 bis 1000 Besuchern, so Hieke. „Das Interesse ist auf jeden Fall da, wir haben schon einige positive Rückmeldungen bekommen.“

Und falls die Witterung nicht wie geplant mitspielen sollte, hat der Initiator auch schon einen Plan B. „Wir können das Event auch in die Halle in Hainstadt verlegen.“ Wegen der Parkplatzsituation sei man in Gesprächen mit der Ziegelei Monier (ehemals Rupp), da in Hainstadt die Bahnhofstraße im Sommer erneuert wird. Für den Veranstaltungsabend seien dann Shuttle-Busse geplant, um die Besucher zum Open-Air-Gelände im Gewerbepark zu bringen.

