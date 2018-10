Buchen.Zahlreiche Grußwortredner würdigten bei den Feierlichkeiten in Buchen die zum 1. Januar 2008 im Rahmen der Dekanatsreform der Erzdiözese Freiburg vollzogene Fusion der damaligen Dekanate Buchen und Mosbach zum heutigen Dekanat Mosbach-Buchen.

Auf Sektempfang und Mittagstisch im Wimpinahaus folgte die Begrüßung durch Dekan Johannes Balbach. „Es war keine Liebesheirat, sondern ein holpriger Start und spürbar, dass es eine verordnete Fusion war“, ließ er wissen. Im Großen und Ganzen könne man jedoch mit der Entwicklung des Dekanats mit zehn Seelsorgeeinheiten und 73 000 Gläubigen zufrieden sein. „Für die Zukunft werden die Dekanate strukturell, aber auch als spirituelle Keimzellen eine große Rolle spielen“, blickte Balbach in die Zukunft und lobte auch die ökumenische Zusammenarbeit mit den evangelischen Nachbardekanaten. Das würdigte auch Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell, die vor allem Pfarrerin Irmtraud Fischer dankte. Persönlich sehe sie im zehnjährigen Bestehen einen Anlass, zu neuem Schwung und neuer Kraft zu finden, um die Kirche im Dekanat weiter entwickeln zu können – „hin zu einer Kirche, die sich immer wieder den heutigen Herausforderungen stellt“.

Dem schloss sich Dekan Folkhard Krall (Mosbach) seitens des evangelischen Dekanats an, während Landrat Dr. Achim Brötel an die Ausgangsposition der Fusion erinnerte: „2008 wurde die Zahl der Dekanate von 39 auf 26 reduziert“, erklärte er und dankte Dekan Johannes Balbach, Elisabeth Hell und ihren langjährigen Amtsvorgänger Otto Hitzelberger für ihre Verdienste am harmonischen Zusammenwachsen: „Wir alle sind Kirche und das in einer Welt“, hielt er fest. Bürgermeister Roland Burger verwies auf die „mit den Jahren gelegte Aufregung der ersten Stunde“ und einen „Rückblick mit Stolz auf das Geleistete“ – von „Ruhe“ im eigentlichen Sinn könne dennoch durch die bisweilen kritisierte katholische Kirche nicht die Rede sein. „Allerdings soll an einem so feierlichen Tag das positive Engagement des Dekanats im Vordergrund stehen“, merkte er an.

Musikalisch bereicherte das aus Simon Doll (Oboe), Klarinettist Tobias Späth und Jan-Niklas Doll am Fagott bestehende Trio „Arundo“ unter dem Motto „mehr als Kammermusik“ den Nachmittag und brillierte mit klassischen Werken etwa von Mozart. Mit dem von Gemeindereferentin Petra Reiß mit ihrem Projektchor aus Hettigenbeuern und Dekan Johannes Balbach gestalteten liturgischen Abschluss in der Kirche St. Oswald endete der Festtag. ad

