Facebookparty sorgt für viel Ärger

Buchen.Insgesamt 18 Streifen aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden in der Nacht zum vergangenen Samstag in Buchen zusammengezogen. Gegen 21.30 Uhr wurde gemeldet, dass sich im Bereich der Zentralgewerbeschule rund 100 Personen eingefunden haben, die unter lautem Geschrei Alkohol konsumieren. Es kämen ständig neue Personen hinzu. Die Feier verlagerte sich dann in Richtung Hallenbad und Verkehrsübungsplatz.

Als die erste Streife des Polizeireviers Buchen eintraf, wurden die Beamten sofort übel angegangen, so dass zwei 19-Jährige in Gewahrsam genommen werden mussten. Die Beleidigungen hörten allerdings nicht auf, es beteiligten sich mehrere der jungen Leute daran.

Einer der beiden, der in Gewahrsam genommen wurde, sagte, dass er später behaupten würde, dass der Polizist ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und durchgeladen habe. Einige Jugendliche meinten, sie würden das dann bestätigen.