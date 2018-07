Fahrlässigkeit führte zum Brand

Anzeige

Hassmersheim.Beim Brand von mehreren Wohncontainern im hinteren Teil der Flüchtlingsunterkunft am Sonntagvormittag (die FN berichteten) wurden etwa 50 Wohncontainer komplett zerstört, der entstandene Schaden wird auf zirka 500 000 Euro geschätzt. Zwei Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Teelicht angezündet

Nach momentanem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mosbach, zündete ein 32-jähriger Bewohner eines Wohncontainers am Sonntagmorgen ein Teelicht an und stellte es auf einen Teppich. Nachdem er die Toilette aufgesucht hatte, stellte er bei seiner Rückkehr in das Zimmer fest, dass sich eine unmittelbar daneben liegende Plastiktüte mit Kleidungsstücken entzündet hatte. Der Versuch, das Feuer mittels eines Eimers Wasser zu löschen, scheiterte. Aus Angst verließ er den Brandort, stellte sich aber am Vormittag des 9. Juli der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die besagte Person eingeleitet. pol