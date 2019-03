Fahrradbörse

Buchen.Im Rahmen der Frühlingsaktionen der Aktivgemeinschaft und des Buchener Stadtmarketing findet am Samstag, 16. März, auf dem Platz vor dem Alten Rathaus von 8.30 bis 12 Uhr wieder der An- und Verkauf von gebrauchten Fahrrädern statt. Hierfür bietet die Aktivgemeinschaft mit der Firma Zweirad Dosch denjenigen, die sich nicht selbst um den Verkauf ihres Fahrrads kümmern möchten, die Möglichkeit, das von 8.30 bis 10 Uhr gegen eine kleine Gebühr in professionelle Hände abzugeben. Den Erlös aus dem Verkauf der gebrauchten Fahrräder oder gegebenenfalls die nicht verkauften Fahrräder können zwischen 11 und 12 Uhr am Alten Rathaus abgeholt werden. Ab 10.30 Uhr werden so genannte „Fundfahrräder“ versteigert. Sie können ab 10 Uhr besichtigt werden. Auch die Fachgeschäfte haben geöffnet.

