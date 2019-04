Fahrt zur Feier des Diözesanverbandes

Buchen.Der Jahresausflug des katholischen Frauenbundes Buchen führt am 17. Mai in die Breisgau-Metropole Freiburg, wo in diesem Jahr das 100-Jahr-Jubiläum des Diözesanverbandes gefeiert wird. Als Höhepunkt der Veranstaltungen kommt das interreligiöse Kunstprojekt „Engel der Kulturen“ am 17. Mai nach Freiburg. Es wird ein Ring aus Stahl mit den Symbolen der abrahamitischen Religionen quer durch Freiburg gerollt. Dabei werden vier Stationen (11 Uhr Johanneskirche, 11.45 Uhr Rathausplatz, 12.15 Uhr Platz der alten Synagoge, 12.45 Konzerthaus) von den verschiedenen Religionsgemeinschaften und Schulen gestaltet. Zum Abschluss (13.15 Uhr) wird zur Erinnerung am Stühlinger Kirchplatz eine Bodenintarsie gelegt. Alle Interessierten können den Weg ganz oder teilweise mitgehen. Am Nachmittag kann man einen Blick hinter die Mauern des Ordinariats zu werfen, um die Architektur und eindrucksvollen Gemälde zu besichtigen, die normalerweise öffentlich nicht zugänglich sind. Als Alternative dazu gibt es eine Fahrt mit der Schrägbahn auf den Schlossberg. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Musterplatz. Anmeldung und Auskunft bei Ingrid Weinmann, Telefon 06281/1762 oder Eva Strein, Telefon 2882. An der Fahrt können auch Nichtmitglieder und Männer teilnehmen.

