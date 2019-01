Falscher Mitarbeiter von Microsoft erbeutet 400 Euro

Buchen.Einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab und behauptete, dass der Computer seines Gesprächspartners gehackt worden sei, erhielt am Mittwoch ein Mann aus Buchen.

Zugriff auf Rechner ermöglicht

Um die deshalb notwendige Fernwartung durchzuführen, ermöglichte er dem Anrufer Zugriff auf seinen Rechner und um die anfallenden Wartungskosten bezahlen zu können, ließ sich das Opfer überreden, an einer Tankstelle „Steam“-Gutscheine in Höhe von 600 Euro zu kaufen, so die Polizei.

Nachdem der Angerufene die Code-Nummern der Gutscheine durchgegeben hatte, verlangte der Täter weitere 800 Euro, woraufhin das Opfer endlich misstrauisch wurde und Anzeige erstattete. Die Beamten konnten nicht mehr verhindern, dass am Ende über 400 Euro fehlten.

Vorsicht am Telefon

Ob falsche Microsoftmitarbeiter, falsche Polizeibeamte oder verlogene Verwandte: Die Polizei rät, am Telefon äußerste Vorsicht walten zu lassen. Geschäfte oder Vorgehensweisen dieser Art am Telefon oder im Internet gebe es nicht. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019