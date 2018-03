Farben als neues Thema

Anzeige

Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es auch in den Osterferien ein interessantes Programm. Die Karwoche startet heute um 19 Uhr mit dem „Repaircafé“, in dem gemeinsam kaputte Geräte repariert werden.

„Line Dance“ findet morgen, Dienstag, ab 19.30 Uhr im Mehrgenerationentreff statt. Das Beratungsangebot „Probleme mit Computer, Smartphone & Co? Reden wir doch mal drüber!“ wird künftig alle 14 Tage in ungeraden Wochen, also auch an diesem Mittwoch, 28. März, persönlich von 10 bis 12 Uhr durchgeführt oder in diesem Zeitraum über den Telefonanschluss des Mehrgenerationentreffs 06281/5623936 statt. Ansonsten ist eine Terminabsprache über Frieder Ebert, Telefon 06281/4982 (Email frieder.ebert.44@gmail.com) erforderlich. Das Angebot wird von drei Personen mit jeweils speziellen Kenntnissen angeboten.

Am Mittwochnachmittag ist ab 15 Uhr der Kaffeetreff. Die Selbsthilfegruppe schwer übergewichtiger Menschen trifft sich am Mittwochabend im Treff.