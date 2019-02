Faschenacht in „Heescht“

Hainstadt.Der Schmutzige Donnerstag startet in Hainstadt um 18.46 Uhr mit dem „Berkediebe“-Spiel am Bild und der anschließenden Rathausstürmung. Weiter geht es danach zur „Berkediebe“-Party in die Halle.

Am Freitag, 1. März, beginnt um 18 Uhr der Jugendball in der Halle. Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass die Kinder um 22 Uhr abgeholt werden müssen. Ebenfalls am Freitag findet ab 19.59 Uhr der Kappenabend des Musikvereins im Rathaus statt. Der Sonntagmorgen, 3. März, steht wieder im Zeichen des närrischen Frühschoppens, beginnend mit dem Sternmarsch um 10 Uhr aus den „Heeschter“ Ortsteilen. Am Sonntagabend startet der Zigeunerball um 19.31 Uhr.

Um 14.11 Uhr startet der Umzug

Das Rosenmontagstreiben findet in den „Heeschter“ Straßen und Gassen sowie rund ums Bild statt. Pünktlich am Faschenachts-Dienstag startet um 14.11 Uhr der Umzug. Im Anschluss findet in der Halle der Kindernachmittag statt, ehe gegen 22 Uhr die Faschenacht am Bild verbrannt wird. Zum Abschluss der Kampagne lädt der Schützenverein Hainstadt am Aschermittwoch ab 19 Uhr zum traditionellen Heringsessen.

