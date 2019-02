„Faschenoacht“ bis in den Morgen

Götzingen.Ausgelassene Stimmung herrschte beim Kappenabend im voll besetzten Sportheim von Götzingen. Bei der „Faschenoacht in Getzi“ war bereits bei der Begrüßung durch Uli Rechner, der durch das Programm führte, die stimmungsvolle Atmosphäre spürbar. Den Auftakt zu einigen Lachern, Beifallswogen und Zugabe-Forderungen bildete der Auftritt der Montags-Turnerinnen. Wie gewohnt resümierte Ingrid Ehrenfried das für „Getzi“ verhängnisvolle Jahr 2018 und arbeitete dieses auf mit beispielsweise dem traumatisierenden Brand des „Schwanen“, des neuen Müllsortierungs-Systems – begleitet von einer Maden-Hysterie – und dem „Auslagern“ von Veranstaltungen in Nachbargemeinden. Anschließend zog das „Schachtel-Ballett“ Bilanz über seinen Gefängnis-Aufenthalt nach Gattenmord und bemühte sich, den inneren Schweinehund zu überwinden. In einem launigen Büttenvortrag wusste Marianne Schwarz viel Interessantes über ihre oft nicht einfachen Schnäppchen-Jagden und teils recht problematische Erfahrungen mit dem starken Geschlecht zu berichten.

Die Donnerstags-Turnerinnen nahmen im Rahmen ihrer „Extra-ARD-Tagesschau“ den gravierenden Lehrermangel aufs Korn und unterbreiteten Lösungsvorschläge dazu. Unter dem Motto „Leise ist das neue Laut“ glossierten sie die Lärmempfindlichkeit einiger Götzinger, was in dem „geflüsterten Getzemer-Narre-Marsch“ gipfelte. Unter dem Motto „Wertschaftswunder in Getzi“ war die Gasthaus-Misere in Götzingen Thema beim Auftritt der TSV-AH. Eine Kneipen-Tour durch „Herzkerschehausen“ förderte interessante Gastronomie-Neueröffnungen wie die „Rathausklause“, die „Trinkhalle“ und die „Kultur-Schmiede“ zu Tage. Die Thematisierung der Mülltrennungs-Problematik war weiteres Thema und ganz besonders ein Blitz-Besuch von Donald Trump, der sich als neuer Ortsvorsteher anbot unter seinem Wahlprogramm „Make Getzi great again!“.

Musikalisch begleitet wurde der Kappenabend durch das Duo „Die Rinschbachtaler“ (Udo und Heiko Link). Für die Technik war Andreas Hanifel verantwortlich. Erwin Holderbach formulierte abschließend den Dank des TSV an alle Akteure und fleißigen Helfer. In stimmungsvoller Atmosphäre vergnügte sich das Narrenvolk bis in den Morgen bei Musik, Tanz und fröhlicher Unterhaltung. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019