Fastnachtsabend

Buchen.„Faschenacht beim Frauenbund – mit den Frauen um die Welt – Wir sind dann mal weg“, unter diesem Motto nehmen die Fastnachterinnen des Frauenbundes ihre Besucher bei den Fastnachtsabenden am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. Februar, Beginn 19.31 Uhr im Wimpinasaal, mit auf eine spannende Weltreise. Die Zwischenstopps in Brasilien, Mexiko, Spanien, USA und so weiter versprechen einen abwechslungsreichen Abend mit Wort- und Musikbeiträgen, Gesang und Tanz, sowie Einblicke ins Buchener Geschehen des vergangenen Jahres. Während der Weiterreise unterhält das Duo „Die Zwei“ die Gäste. Für die Bewirtung sorgt das Küchenteam des Frauenbundes. Eintrittskarten für die beiden Vorstellungen gibt es im Verkehrsbüro.

